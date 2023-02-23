Прокопец заявил, что РФС после решения Верховного суда Швейцарии может обратиться в другие инстанции

Михаил Прокопец, представляющий интересы РФС, заявил, что организация рассматривает возможность обращения в другие инстанции после того, как Верховный суд Швейцарии отклонил ее апелляцию на решение CAS по отстранению от международных турниров российских клубов и сборных.

«РФС рассматривает возможность обращения в другие инстанции для защиты нарушенных прав спортсменов и иных заинтересованных лиц», — приводит ТАСС слова партнера международной юридической компании Sila Lawyers .

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза. По правилам суда, у РФС было 30 дней на подачу апелляции, но организация не уложилась в отведенные сроки, из-за чего заявление российской стороны не было удовлетворено.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах под своей эгидой. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, но 15 июля они были отклонены большинством голосов судейской коллегии.