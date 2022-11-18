Шунин — о травме Песьякова: «Хотелось бы пожелать Сереге скорейшего выздоровления»

Вратарь сборной России Антон Шунин поделился мнением о травме голкиперя Сергея Песьякова в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

«Была договоренность, что в матче с Таджикистаном сыграют Саша Селихов и Сережа Песьяков. Но, разумеется, я был готов в любой момент выйти на поле: был в заявке на матч, переодевался, разминался. Такие ситуации очень редкие, когда одного вратаря меняют после первого тайма, а другой почти сразу получает травму. Хотелось бы пожелать Сереге скорейшего выздоровления.

Видел момент, когда Песьяков начал обрабатывать неудобный мяч, чуть подпрыгнул, оступился. Когда он начал выбивать мяч повторно, было видно, что что-то случилось. Я сразу же побежал переодеваться. Конечно, выходить с первых минут после полноценной разминки проще, но выбора не было, вратарь должен быть готов к любой ситуации», — цитирует пресс-служба РФС Шунина.