Булыкин: «Сначала разрешат регулярно проводить товарищеские матчи, а в конце года уже будут разговоры о том, что делать с нами дальше»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, когда сборная России сможет вернуться к официальным матчам.

«Думаю, сначала нам разрешат регулярно проводить товарищеские матчи, а в конце года уже будут разговоры о том, что делать с нами дальше», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Календарный план спортивных мероприятий Российского футбольного союза (РФС) на 2023 год предварительно предусматривает пять учебно-тренировочных сборов и пять товарищеских матчей.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.