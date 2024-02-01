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1 февраля, 15:21

Балахнин высказался о выборе игроков для сборной России Карпиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о выборе футболистов для национальной команды главным тренером Валерием Карпиным.

«В сборной должны играть сильнейшие, и сейчас, и в дальнейшей перспективе. Сборная — это про сегодняшний день, а будущее готовится на клубном уровне. В сборную должны стремиться попадать лучшие, чтобы не было обесценивания национальной команды. Против Кубы и схожих по уровню соперников нужно ставить Головина, Миранчука и других легионеров? Всегда. Берутся 16 игроков основы, а дальше можно ротировать и знакомиться с новыми футболистами, но это всегда должна быть небольшая группа игроков. Сборная — это не только для тренера, это и для болельщиков, для побед стране, в конце концов», — приводит слова Балахнина Metaratings.ru.

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо». Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/balakhnin-sbornaya-rossii-eto-pro-segodnyashnii-den-a-budushee-gotovitsya-na-klubnom-urovne-329783/
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