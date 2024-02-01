Кузяев считает, что сборная России боролась бы за победу на Кубке Азии

Бывший игрок таджикского футбольного клуба «Халтон» Адьям Кузяев рассказал, какие футболисты сборной Таджикистана могут заинтересовать клубы РПЛ, а также за что могла бороться сборная России на Кубке Азии.

«Клубы РПЛ в сборной Таджикистана могут посмотреть на вратаря Ятимова и на полузащитника Панджшанбе. Там есть очень много хороших футболистов, крепкая команда сейчас. Я думаю, если бы сборная России играла на Кубке Азии, то боролась бы за победу. Говорю это серьезно», — приводит слова Кузяева Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.