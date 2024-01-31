Гаджиев — о критике сборной России: «Она была от людей с чрезмерными амбициями»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о критике сборной России в товарищеских матчах с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0) в 2022 году.

«Часть критики, которая поступала в адрес сборной России за игру в товарищеских матчах с командами Узбекистана и Таджикистана, была от людей с чрезмерными амбициями. Действительно, футбол развивается во всем мире, это знают все, но лично мои ожидания связаны с тем, что я начинаю вспоминать прошлое. Но сегодня это все не соответствует реальности, переоценка собственных возможностей налицо. Посмотрите выступления наших команд в еврокубках, когда мы там играли. Были сезоны, когда одерживалась всего одна победа, условно говоря», — приводит слова Гаджиева RT.

Сборные Узбекистана и Таджикистана вышли в четвертьфинал Кубка Азии-2023.