Бабич: «Постоянно говорю, что Сербия победит Россию в предстоящем матче. Больше всех спорит Соболев»

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич признался, что игроки московской команды часто обсуждают предстоящий товарищеский матч Россия — Сербия.

«Не могу дождаться! Постоянно говорю спартаковским сборникам, что Сербия победит, но они категорически не согласны (смеется). А я-то уверен: победа будет за нами. Больше всех спорит Соболев. Каждый день говорит мне: «Подготовь себя к 21 марта!» Отвечаю, что прекрасно готов и жду его на поле (смеется). Думаю, будет круто. Матч пройдет в Москве, где я сейчас живу. Ощущение, будто сыграю дома», — цитирует Бабича Sport24.

Игра между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году сборная России провела восемь матчей.