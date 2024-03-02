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2 марта, 16:40

Бабич: «Постоянно говорю, что Сербия победит Россию в предстоящем матче. Больше всех спорит Соболев»

Алина Савинова
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Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич признался, что игроки московской команды часто обсуждают предстоящий товарищеский матч Россия — Сербия.

«Не могу дождаться! Постоянно говорю спартаковским сборникам, что Сербия победит, но они категорически не согласны (смеется). А я-то уверен: победа будет за нами. Больше всех спорит Соболев. Каждый день говорит мне: «Подготовь себя к 21 марта!» Отвечаю, что прекрасно готов и жду его на поле (смеется). Думаю, будет круто. Матч пройдет в Москве, где я сейчас живу. Ощущение, будто сыграю дома», — цитирует Бабича Sport24.

Игра между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году сборная России провела восемь матчей.

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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