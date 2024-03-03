В Уругвае рассказали о шансах проведения товарищеского матча со сборной России в этом году

Президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между основными сборными Уругвая и России.

21 марта между собой сыграют молодежные команды.

— В этом году у нас есть только одно свободное окно, пока мы будем находиться в США. У нас также есть национальная сборная, состоящая из игроков, которые играют в уругвайской лиге.

— Эта команда в теории могла бы сыграть со сборной России?

— Мы были бы доступны для такого матча, — цитирует Алонсо Sport24.

Встреча со молодежной сборной Уругвая состоится в Монтевидео 21 марта. Начало матча — 18.00 по местному времени (00.00 22 марта по московскому времени).

Второй матч команды Ивана Шабарова с молодежкой «Насьональ» пройдет 23 марта, а третий, против «Монтевидео Сити Торке» U-21, — 25 марта.