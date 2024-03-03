Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

3 марта, 10:53

В Уругвае рассказали о шансах проведения товарищеского матча со сборной России в этом году

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между основными сборными Уругвая и России.

21 марта между собой сыграют молодежные команды.

— В этом году у нас есть только одно свободное окно, пока мы будем находиться в США. У нас также есть национальная сборная, состоящая из игроков, которые играют в уругвайской лиге.

— Эта команда в теории могла бы сыграть со сборной России?

— Мы были бы доступны для такого матча, — цитирует Алонсо Sport24.

Встреча со молодежной сборной Уругвая состоится в Монтевидео 21 марта. Начало матча — 18.00 по местному времени (00.00 22 марта по московскому времени).

Второй матч команды Ивана Шабарова с молодежкой «Насьональ» пройдет 23 марта, а третий, против «Монтевидео Сити Торке» U-21, — 25 марта.

Сборная России сыграет два товарищеских матча в Москве — 21 марта с Сербией, а 25 марта — Парагваем.

Источник: https://sport24.ru/football/news-626069-v-urugvaye-prokommentirovali-vozmozhnost-provedeniya-tovarishcheskogo-matcha-so-sbornoy-rossii-v-etom-godu
Сборная России по футболу
Сборная Уругвая по футболу
2
0
Читайте также
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матчи с Сербией и Парагваем
Адамов высказался о повышении уровня соперников сборной России
Кафанов рассказал, будет ли Лунев первым номером в сборной России
Стартовала продажа билетов на матч между сборными России и Парагвая
Кустурица вспомнил свой первый официальный футбольный матч
Вяльбе: «Спортивные федерации России уже сами определились по Играм в Париже»
Кустурица назвал важным проведение товарищеского матча с Сербией в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабич: «Постоянно говорю, что Сербия победит Россию в предстоящем матче. Больше всех спорит Соболев»

Бальбуэна: «Очень жду матча против сборной России»
Новости
RSS RSS
Все новости