Газзаев: «Матчи с Сербией и Парагваем — отличная мотивация для футболистов сборной России»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказал мнение, что РФС успешно противостоит попыткам полностью изолировать российский футбол.

«Футбольная сборная России — единственная во всех видах спорта, кто проводит международные матчи с сильными соперниками на регулярной основе. В марте таких встреч будет две и еще молодежка сыграет с действующими чемпионами мира — сверстниками из Уругвая», — цитирует RT Газзаева.

По его словам, это говорит о конструктивном диалоге РФС и УЕФА и ФИФА.

«Это означает, что, несмотря на бан в официальных турнирах и другие попытки изолировать наш спорт, РФС ведет конструктивный диалог с УЕФА и ФИФА и активно взаимодействует с другими национальными ассоциациями. Предстоящие встречи с Сербией и Парагваем — отличная мотивация для футболистов, первоклассное зрелище для болельщиков», — добавил Газзаев.

Сборная России сыграет два товарищеских матча в Москве — 21 марта с Сербией, а 25 марта — Парагваем.