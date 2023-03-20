Антон Мирначук: «Обрадовался, что меня вызвали в сборную, а уж когда увидел брата, обрадовался вдвойне»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал, как отреагировал на вызов в национальную команду на мартовский сбор.

«Как узнал о вызове? Сидел дома, завтракал. Прислали в телеграм окончательный список. Конечно же, обрадовался, что меня вызвали, а уж когда увидел брата, обрадовался вдвойне. Тем обидней было узнать на следующий день, что у Леши повреждение. Он очень расстроился, но ничего не поделать», — цитирует Миранчука пресс-служба РФС.

Он также рассказал, что, узнав о травме брата, позвонил ему и поддержал.

«Понятно, что мы с ним постоянно на связи, но живое общение невозможно заменить никакими мессенджерами. Всегда, когда встречаемся, тепло общаемся, что-то вспоминаем. Надеюсь, в следующий раз ничто не помешает нашей встрече», — добавил Миранчук.