Денисов — о вызове в сборную: «Отлично, что вызваны много моих одноклубников, будет проще адаптироваться»

Защитник сборной России Даниил Денисов рассказал, что думает о своем вызове в национальную команду.

«Когда узнал, что попал в расширенный список, не торопился радоваться. Один раз я уже оказывался в нем, и что в тот раз, что сейчас, ждал окончательный вариант.

Как узнал о вызове в сборную? На базе встретил тренер команды Владимир Слишкович, он мне первый сообщил приятную новость и от души поздравил. Потом с моим первым вызовом поздравили ребята из «Спартака», — цитирует игрока пресс-служба РФС.

Он признался, что рад вызову в сборную России и волнуется перед предстоящими матчами.

«Отлично, что в сборную вызваны много моих одноклубников, будет проще адаптироваться. Уверен, у нас будет хорошая атмосфера в коллективе», — добавил Денисов.