Алексей Березуцкий рассказал, сколько получает в "Витессе"

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал о своей зарплате тренера в голландском "Витессе".

– Сколько я зарабатываю? Нам про деньги наверное говорить нельзя, но зарплаты хватает впритык. Это если учесть, что мы не бываем дома, – сказал Березуцкий в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди". – Хватает снимать квартиру, машину, покупать еду. Понятно, что мы работает сейчас не из-за денег. Нам нужна тренерская практика. Хотим узнать, получится ли у нас и будет ли нам интересно. Это сейчас главный аспект.

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