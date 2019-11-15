Александр Мостовой: «Никто не обвинит Россию, если у нее не получится в матче с Бельгией»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Бельгии в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020.

— И наша, и бельгийская команды уже выполнили задачу, вышли на Евро. Понятно, что еще остается нерешенным вопрос о том, кто из нас закончит отбор на первом месте в группе, но, как мне кажется, это не сыграет важной роли при жеребьевке, особенно учитывая новый формат чемпионата Европы, — сказал Мостовой. — Если в субботу Россия сыграет удачно — здорово, не получится — никто обвинять не будет, ведь Бельгия — первая в рейтинге сборных.

Впрочем, у нас есть преимущество домашнего поля, есть огромный ажиотаж перед матчем. Точного прогноза на встречу дать не могу, допускаю три исхода: победа россиян в 1 мяч, ничья или победа бельгийцев в 1 мяч. Все зависит от того, как пройдет начало матча, кто проведет его лучше. Бельгию ведь никто гнать вперед не будет, команда уже прошла отбор. Важно еще и то, в каком составе выйдут бельгийцы. Мы-то точно сыграем основной, у нас и с Сан-Марино на поле выходили лидеры, хотя, казалось бы, можно было и поэкспериментировать. Бельгия же может проверить кого-то из ближайшего резерва.

Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 16 ноября. Начало — в 20.00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020. (Иван Торопцев)

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