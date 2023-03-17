Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

17 марта, 18:31

Гришин: «Чалов сильнее всех нападающих, которых вызвали в сборную»

Гришин отреагировал на то, что Чалова не вызвали в сборную России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер «армейской» молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин отреагировал на то, что Федора Чалова не вызвали в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

«Для меня непонятно и необъяснимо почему Чалова не вызвали в сборную России на ближайшие товарищеские матчи. Федор сейчас один из лучших нападающих в России. Не вызвать такого футболиста в национальную команду неправильно, хотя Карпину виднее. Не знаю, мог ли ЦСКА как-то препятствовать вызову Чалова, чтобы поберечь его для дальнейших матчей за клуб. Но Федор достоин выступать за сборную на данный момент. Чалов сильнее всех нападающих, которых вызвали в национальную команду», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Чалов провел 19 матчей в чемпионате России, отметившись 11 голами и двумя результативными передачами.

17 марта пресс-служба сборной России опубликовала список из 29 футболистов, которые поучаствуют в учебно-тренировочном сборе в Новогорске с 19 по 28 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-chalov-silnee-vsekh-napadayushikh-kotorykh-vyzvali-v-sbornuyu-na-blizhaishie-tovarisheskie-matchi-236226/
dsadadad
Федор Чалов
Футбол
Сборная России по футболу
Александр Гришин
18
4
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев объяснил, почему Карпин вызвал Головина и Миранчука в сборную России

Кавазашвили объяснил, почему Карпин вызвал восемь игроков «Спартака» на мартовский сбор
Новости
RSS RSS
Все новости