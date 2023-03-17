Гришин: «Чалов сильнее всех нападающих, которых вызвали в сборную»

Гришин отреагировал на то, что Чалова не вызвали в сборную России

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер «армейской» молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин отреагировал на то, что Федора Чалова не вызвали в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

«Для меня непонятно и необъяснимо почему Чалова не вызвали в сборную России на ближайшие товарищеские матчи. Федор сейчас один из лучших нападающих в России. Не вызвать такого футболиста в национальную команду неправильно, хотя Карпину виднее. Не знаю, мог ли ЦСКА как-то препятствовать вызову Чалова, чтобы поберечь его для дальнейших матчей за клуб. Но Федор достоин выступать за сборную на данный момент. Чалов сильнее всех нападающих, которых вызвали в национальную команду», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Чалов провел 19 матчей в чемпионате России, отметившись 11 голами и двумя результативными передачами.

17 марта пресс-служба сборной России опубликовала список из 29 футболистов, которые поучаствуют в учебно-тренировочном сборе в Новогорске с 19 по 28 марта.