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17 марта, 18:09

Губерниев объяснил, почему Карпин вызвал Головина и Миранчука в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов в сборную России полузащитников «Торино» Алексея Миранчука и «Монако» Александра Головина.

«А что не так? Насколько я понимаю, сборная России примет участие в международном турнире, который нам надо выиграть. Потому что иначе будет сложно понять это все, если мы займем второе место, а вперед пропустим сильную команду из Афганистана. Поэтому сейчас появляются турнирные задачи, и, естественно, сильнейших футболистов Карпин должен посмотреть. Я не удивлен», — приводит слова Губерниева «Евро-Футбол.Ру».

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005051647_guberniev__o_vyizove_miranchuka_i_golovina_v_sbornuyu_rossii_ya_ne_udivlen
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Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
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