Кавазашвили объяснил, почему Карпин вызвал восемь игроков «Спартака» на мартовский сбор

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на окончательный состав сборной России на мартовский сбор и включение в него восьми игроков «красно-белых».

«До сих пор Карпину было сложно, потому что почти во всех российских командах преобладали легионеры. Из-за того что их было много, российским футболистам был закрыт доступ в основные составы. Сейчас санкции нам помогли, все больше воспитанников российских спортивных школ стали появляться в составе. Слава Богу, что в «Спартаке» появилась светлая голова в лице Абаскаля, который сделал больше, чем сделали другие тренеры, находившиеся у руля «Спартака». Он начал уделять больше внимания нашим воспитанникам, и сейчас в «Спартаке» самое меньшее количество легионеров. Благодаря Абаскалю «Спартак» идет по правильному пути. Единственный недостаток «Спартака» на данный момент — это линия защиты. Кроме Джикии, классного футболиста в защитной линии «Спартака» нет. Пропускают много мячей в каждом матче, это говорит само за себя. Карпин все делает правильно, он делает команду из сыгранных футболистов», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Сборы начнутся 19 марта в Новогорске. Ожидается, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта команда Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.