Агент Тюкавина: «Косте хочется приехать в сборную не для того, чтобы просто посидеть на скамейке для галочки»

Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился с «СЭ» мнением о вызове нападающего «Динамо» в сборную России.

«Вызов в сборную мотивирует! Он заслужил! Не надо говорить, что он моложе или старше. Костя был лидером молодежной сборной, постоянно забивал. Хочется приехать в сборную и не просто посидеть на скамейке для галочки. Жду от него голов, как и в клубе», — сказал Сафонов «СЭ».

23 марта сборная России проведет товарищеский матч против Ирана. 26 марта команде предстоит сыграть против Ирака.