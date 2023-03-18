Кузьмичев заявил, что у «Торино» с самого начала не было оснований не отпускать Миранчука

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, возникли бы у полузащитника «Торино» Алексея Миранчука проблемы в Италии из-за вызова в сборную России, если бы футболист не получил травму.

«Леша не вызывался, как и Головин, потому что у нас были игры с довольно посредственными соперниками. В тех матчах решили проверить молодежь. Сейчас соперник более интересный, поэтому Валерий Георгиевич Карпин рассчитывает на всех. Это официальный товарищеский матч. У итальянцев не было оснований не отпускать игрока. Так что они с самого начала спокойно отреагировали на вызов, как и французы в случае с Головиным. Могла ли эта поездка навредить карьере Миранчука в Италии? Как она могла навредить? Всех ведущих игроков вызывают в сборную, все ездят. Если вы говорите о политической ситуации, то не думаю, что она как-то повлияла бы. Если бы у итальянцев был категорический настрой, они донесли бы информацию до Алексея и сказали бы, что сейчас ему ехать нежелательно. Но такого не было, они сначала спокойно отпустили футболиста», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

В субботу, 18 марта туринский клуб объявил о том, что 27-летний Миранчук пропустит матч 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левой ноги.

Алексей Миранчук попал в состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).