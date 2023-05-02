В сборной Бельгии ответили на вопрос о матче против России

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» рассказал, возможен ли в будущем матч против сборной России.

«Даже не знаю, возможно ли это в течение года или, скажем, двух лет… Ближайший график сборной заполнен. Но посмотрим, что произойдет в будущем. Пока таких разговоров не было.

Что касается положения сборной России, то сыграть с такими сборными, как Иран или Ирак, — уже хороший выход из ситуации. Это позитивный момент, потому что не так много стран готовы провести матч с Россией. Думаю, РФС делает максимум возможного», — сказал Веркаутерен «СЭ».

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.