Адамов: «Когда только приехал в сборную, Карпин встретил меня со словами: «О, чеченец подъехал!»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов поделился воспоминаниями о том, как узнал о своем первом вызове в сборную России.

«Игорь Михайлович [Шалимов] - очень хороший тренер, кто бы что ни говорил. Относился ко мне, как сыну. Ну и, конечно, гордился и радовался, что при нем я попал в сборную России. После какого-то матча подошел ко мне и обнял: «Тебя вызвали в сборную». Я сначала не понял: «В какую сборную?» Оказалось, что в национальную. Игорь Михайлович знал о вызове за день до игры, но сказал только после», — приводит Sport24 слова Адамова.

Также футболист высказался о работе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Очень понравилось. Он сильный тренер и психолог. При этом простой в общении, постоянно шутит над игроками. Когда я только заехал в Новогорск, Карпин меня встретил со словами: «О-о-о, чеченец подъехал!» — добавил он.

Адамов тренировался под руководством Шалимова в «Урале» в 2021 году. В 2022-м он стал игроком «Зенита». В прошлом сезоне защитник принял участие в 14 матчах петербургского клуба во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами. Летом 2023-го 23-летний Адамов на правах аренды перешел в «Оренбург» до конца сезона 2023/2024.

Футболист впервые был вызван в сборную России в октябре 2021 года для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией.