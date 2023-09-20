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Сегодня, 16:40

Колосков: «Если играть с Камеруном в Москве, 30 тысяч болельщиков можем собрать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, где лучше провести товарищеский матч между сборными России и Камеруна.

Среди возможных вариантов называются Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Волгоград. По информации «СЭ», Петербург является приоритетным вариантом для РФС.

«Где лучше провести? Это надо, наверное, спросить у футболистов. Зрители везде пойдут. Помимо желания российской стороны, наверное, у Камеруна тоже есть какие-то пожелания. Например, посмотреть Москву или Петербург. Если будет игра в Москве, я пойду. Если в Петербурге, вряд ли. Думаю, что если будет игра в Москве, тысяч 30, может, соберется», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

19 сентября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что РФС договорился с федерацией Камеруна о проведении товарищеского матча между сборными стран. Ожидается, что игра состоится 12 октября.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: РБ Спорт
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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