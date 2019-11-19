32-летний Шунин впервые сыграет за сборную России не в товарищеском матче

Антон Шунин займет место в воротах сборной России на заключительный матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Для 32-летнего голкипера «Динамо» эта игра станет третьей официальной в составе национальной команды и первой — не товарищеской.

Ранее Шунин принимал участие в товарищеских матчах с Польшей в 2007 году (2:2) и Грецией в 2011-м (1:1). Также он выходил на поле в неофициальной игре с «Чертаново» в июне этого года (6:0).

Трансляция матча Сан-Марино — Россия