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Сегодня, 19:22

«Зенит» обыграл ЦСКА и выиграл рекордный восьмой OLIMPBET Суперкубок России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» — ЦСКА — 0:0, пенальти — 5:4.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» по пенальти обыграл ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча прошла в Казани на «Ак Барс Арене».

Основное время матча закончилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» — 5:4.

В конце первого тайма произошла потасовка после инцидента между сотрудником питерцев и игроком армейцев. Всего матч посетили 40876 болельщиков.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
0:0
ЦСКА

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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