В матче «Зенит» — ЦСКА произошла потасовка после инцидента между сотрудником питерцев и игроком армейцев

На 45+2-й минуте матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА произошла стычка — 0:0.

Инцидент начался с того, что полузащитник питерской команды Клаудиньо наступил на ногу защитнику армейцев Милану Гайчу. Затем сотрудник «Зенита», который носит корзину с бутылками, зацепил переноской спину Гайича и спровоцировал потасовку. Первым на него пошел форвард ЦСКА Федор Чалов.

Потасовка после инцидента с сотрудником питерцев.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал желтые карточки Клаудиньо, Чалову и сотруднику питерцев.