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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 17:59

В матче «Зенит» — ЦСКА произошла потасовка после инцидента между сотрудником питерцев и игроком армейцев

Ана Горшкова
Корреспондент
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Потасовка после инцидента с сотрудником питерцев.

На 45+2-й минуте матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА произошла стычка — 0:0.

Инцидент начался с того, что полузащитник питерской команды Клаудиньо наступил на ногу защитнику армейцев Милану Гайчу. Затем сотрудник «Зенита», который носит корзину с бутылками, зацепил переноской спину Гайича и спровоцировал потасовку. Первым на него пошел форвард ЦСКА Федор Чалов.

Потасовка после инцидента с сотрудником питерцев.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал желтые карточки Клаудиньо, Чалову и сотруднику питерцев.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Зенит» — ЦСКА: кто заберет Суперкубок? Live!
Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА

Милан Гайич
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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