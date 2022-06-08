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Сегодня, 17:48

Семин отреагировал на возможное проведение Суперкубка России в двухматчевом формате

Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном проведении Суперкубка России по футболу в двухматчевом формате.

«Мне больше нравится, когда один матч. Определенно, можно сказать, могут быть неожиданности. В связи с тем, что, наверное, сейчас мало матчей, поэтому РФС хочет добавить лишнюю игру, игровую практику для команд. Или все, или ничего», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что РФС рассматривает вариант проведения Суперкубка России в двухматчевом формате. За трофей поборются чемпион страны «Зенит» и обладатель БЕТСИТИ Кубка России «Спартак».

В комментарии «СЭ» почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал неправильным решением сделать Суперкубок России в формате из двух игр.

Футбол
ФК Зенит
Юрий Семин
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