Владимир Гранат не видит фаворита в финале OLIMPBET Суперкубка «Зенит» — ЦСКА

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от финала OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА.

«Не вижу явного фаворита в матче за Суперкубок, — цитирует Граната «РБ Спорт». — «Зенит» и ЦСКА — две довольно равные команды, сейчас только старт чемпионата. Тем более эта игра за трофей, поэтому обе команды будут предельно мотивированы».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня на «Ак Барс Арене», начало — в 17.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.