В ЦСКА сообщили, что Карраскаль пропустит матч за OLIMPBET Суперкубок России из-за повреждения

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил корреспонденту «СЭ», что полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не сыграет в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита».

«Хорхе Карраскаль пропустит матч за Суперкубок из-за повреждения», — сказал Брейдо «СЭ».

В прошедшем сезоне Карраскаль провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.