Валуев надеется на победу «Зенита» в OLIMPBET Суперкубке России

Депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом».

«Думаю нас ждет, открытый, бескомпромиссный футбол с обилием голевых моментов. Надеюсь, сине-бело-голубые одержат верх в этом противостоянии. Знаю, что болельщики из Питера и Москвы посетят игру в большом количестве. По возможности постараюсь посмотреть», — сказал Валуев «СЭ».

Матч между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.