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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 12:49

Валуев надеется на победу «Зенита» в OLIMPBET Суперкубке России

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы Николай Валуев
Николай Валуев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом».

«Думаю нас ждет, открытый, бескомпромиссный футбол с обилием голевых моментов. Надеюсь, сине-бело-голубые одержат верх в этом противостоянии. Знаю, что болельщики из Питера и Москвы посетят игру в большом количестве. По возможности постараюсь посмотреть», — сказал Валуев «СЭ».

Матч между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Николай Валуев
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