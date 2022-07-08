Тихонов разочарован результатом матча ветеранов с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился эмоциями от матча ветеранов против «Зенита». Игра завершилась со счетом 0:2.

«Мы хотели выиграть, разочарованы результатом. Но у «Зенита» ребята помоложе. Определяющей стала группа атаки соперника. У нас не было таких быстрых игроков, как Аршавин и Кержаков. Когда обороняются все футболисты и выбегают на контратаки, очень тяжело играть. Мы не справлялись. Хотя даже при такой насыщенной обороне соперника мы создали три-четыре момента, которые должны были забивать», — сказал Тихонов.

В матче голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

Завтра, 9 июля, пройдет матч за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.