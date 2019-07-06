Семин – новый рекордсмен России. Палыч обогнал Романцева и Газзаева

"Локомотив" завоевал 12-й трофей под руководством Юрия Семина, обыграв в матче за Олимп-Суперкубок России "Зенит" (3:2). Российский специалист шесть раз приводил железнодорожников к победе в Кубке России и по три раза брал с клубом золото чемпионата и Суперкубок страны. Первый титул Семин выиграл 23 года назад, завоевав в матче со "Спартаком" Кубок России-1995/96.
Семин вышел на первое место по числу трофеев, выигранных с российскими командами в постсоветский период. По 11 титулов имеют в активе рекордсмен по победам в чемпионате Олег Романцев и Валерий Газзаев, приводивший ЦСКА к победе в четырех разных турнирах.
Кроме того, Семин сравнялся с Леонидом Слуцким по числу матчей за Суперкубок России (по пять) и вышел в лидеры победам в них, обогнав Валерия Газзаева, Курбана Бердыева и Слуцкого. (Кирилл Бурдаков)
Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами:
|
Тренер
|
Клубы*
|
ЧР
|
КР
|
СКР
|
КПЛ
|
ЕК
|
Всего
|
Юрий Семин
|
Локомотив
|
3
|
6
|
3
|
0
|
0
|
12
|
Олег Романцев
|
Спартак
|
8
|
3
|
0
|
0
|
0
|
11
|
Валерий Газзаев
|
Алания, ЦСКА
|
4
|
4
|
2
|
0
|
1
|
11
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА
|
3
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7
|
Курбан Бердыев
|
Рубин
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
5
|
Дик Адвокат
|
Зенит
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
4
|
Лучано Спаллетти
|
Зенит
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Зенит
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
Зико
|
ЦСКА
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
Массимо Каррера
|
Спартак
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
Юрий Миронов
|
Торпедо
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Константин Бесков
|
Динамо
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Георгий Ярцев
|
Спартак
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Анатолий Давыдов
|
Зенит
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Властимил Петржела
|
Зенит
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Артур Жорже
|
ЦСКА
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Ваит Талгаев
|
Терек
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Анатолий Бышовец
|
Локомотив
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Миодраг Божович
|
Ростов
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Игорь Черевченко
|
Локомотив
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Мирча Луческу
|
Зенит
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Дмитрий Парфенов
|
Тосно
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Виктор Гончаренко
|
ЦСКА
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
* Клубы, с которыми тренер выигрывал трофеи.