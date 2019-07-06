Семин – новый рекордсмен России. Палыч обогнал Романцева и Газзаева

"Локомотив" завоевал 12-й трофей под руководством Юрия Семина, обыграв в матче за Олимп-Суперкубок России "Зенит" (3:2). Российский специалист шесть раз приводил железнодорожников к победе в Кубке России и по три раза брал с клубом золото чемпионата и Суперкубок страны. Первый титул Семин выиграл 23 года назад, завоевав в матче со "Спартаком" Кубок России-1995/96.

Семин вышел на первое место по числу трофеев, выигранных с российскими командами в постсоветский период. По 11 титулов имеют в активе рекордсмен по победам в чемпионате Олег Романцев и Валерий Газзаев, приводивший ЦСКА к победе в четырех разных турнирах.

Кроме того, Семин сравнялся с Леонидом Слуцким по числу матчей за Суперкубок России (по пять) и вышел в лидеры победам в них, обогнав Валерия Газзаева, Курбана Бердыева и Слуцкого. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами:

Тренер Клубы* ЧР КР СКР КПЛ ЕК Всего Юрий Семин Локомотив 3 6 3 0 0 12 Олег Романцев Спартак 8 3 0 0 0 11 Валерий Газзаев Алания, ЦСКА 4 4 2 0 1 11 Леонид Слуцкий ЦСКА 3 2 2 0 0 7 Курбан Бердыев Рубин 2 1 2 0 0 5 Дик Адвокат Зенит 1 0 1 0 2 4 Лучано Спаллетти Зенит 2 1 1 0 0 4 Андре Виллаш-Боаш Зенит 1 1 1 0 0 3 Зико ЦСКА 0 1 1 0 0 2 Массимо Каррера Спартак 1 0 1 0 0 2 Юрий Миронов Торпедо 0 1 0 0 0 1 Константин Бесков Динамо 0 1 0 0 0 1 Георгий Ярцев Спартак 1 0 0 0 0 1 Анатолий Давыдов Зенит 0 1 0 0 0 1 Властимил Петржела Зенит 0 0 0 1 0 1 Артур Жорже ЦСКА 0 0 1 0 0 1 Ваит Талгаев Терек 0 1 0 0 0 1 Анатолий Бышовец Локомотив 0 1 0 0 0 1 Миодраг Божович Ростов 0 1 0 0 0 1 Игорь Черевченко Локомотив 0 1 0 0 0 1 Мирча Луческу Зенит 0 0 1 0 0 1 Дмитрий Парфенов Тосно 0 1 0 0 0 1 Виктор Гончаренко ЦСКА 0 0 1 0 0 1 Сергей Семак Зенит 1 0 0 0 0 1

* Клубы, с которыми тренер выигрывал трофеи.