21:27 | Футбол — Олимп - Суперкубок России

Семин – новый рекордсмен России. Палыч обогнал Романцева и Газзаева

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"Локомотив" завоевал 12-й трофей под руководством Юрия Семина, обыграв в матче за Олимп-Суперкубок России "Зенит" (3:2). Российский специалист шесть раз приводил железнодорожников к победе в Кубке России и по три раза брал с клубом золото чемпионата и Суперкубок страны. Первый титул Семин выиграл 23 года назад, завоевав в матче со "Спартаком" Кубок России-1995/96.

Семин вышел на первое место по числу трофеев, выигранных с российскими командами в постсоветский период. По 11 титулов имеют в активе рекордсмен по победам в чемпионате Олег Романцев и Валерий Газзаев, приводивший ЦСКА к победе в четырех разных турнирах.

Кроме того, Семин сравнялся с Леонидом Слуцким по числу матчей за Суперкубок России (по пять) и вышел в лидеры победам в них, обогнав Валерия Газзаева, Курбана Бердыева и Слуцкого. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами:

Тренер

Клубы*

ЧР

КР

СКР

КПЛ

ЕК

Всего

Юрий Семин

Локомотив

3

6

3

0

0

12

Олег Романцев

Спартак

8

3

0

0

0

11

Валерий Газзаев

Алания, ЦСКА

4

4

2

0

1

11

Леонид Слуцкий

ЦСКА

3

2

2

0

0

7

Курбан Бердыев

Рубин

2

1

2

0

0

5

Дик Адвокат

Зенит

1

0

1

0

2

4

Лучано Спаллетти

Зенит

2

1

1

0

0

4

Андре Виллаш-Боаш

Зенит

1

1

1

0

0

3

Зико

ЦСКА

0

1

1

0

0

2

Массимо Каррера

Спартак

1

0

1

0

0

2

Юрий Миронов

Торпедо

0

1

0

0

0

1

Константин Бесков

Динамо

0

1

0

0

0

1

Георгий Ярцев

Спартак

1

0

0

0

0

1

Анатолий Давыдов

Зенит

0

1

0

0

0

1

Властимил Петржела

Зенит

0

0

0

1

0

1

Артур Жорже

ЦСКА

0

0

1

0

0

1

Ваит Талгаев

Терек

0

1

0

0

0

1

Анатолий Бышовец

Локомотив

0

1

0

0

0

1

Миодраг Божович

Ростов

0

1

0

0

0

1

Игорь Черевченко

Локомотив

0

1

0

0

0

1

Мирча Луческу

Зенит

0

0

1

0

0

1

Дмитрий Парфенов

Тосно

0

1

0

0

0

1

Виктор Гончаренко

ЦСКА

0

0

1

0

0

1

Сергей Семак

Зенит

1

0

0

0

0

1

* Клубы, с которыми тренер выигрывал трофеи.

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