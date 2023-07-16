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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 12:11

Пономарев назвал лучшего игрока ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России

Мария Гусева
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что полузащитник Бактиер Зайнутдинов был лучшим в составе армейцев в матче за OLIMBPET Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

«Молодые игроки не успели вписаться в игру, но в принципе выступили хорошо, — цитирует «Газета.Ru» Пономарева. — Отличный матч, как ни странно, провел Зайнутдинов, мне он очень понравился, назову его лучшим в нашей команде. Милан Гайич неплохо сыграл в обороне, так что я думаю, что поражение было незаслуженным. Я хочу поздравить команду с хорошей игрой и пожелать им продолжать играть в том же духе».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Источник: Газета.Ru
Бактиер Зайнутдинов
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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