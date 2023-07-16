Данни: «Зенит стал самым титулованным в России? Я чувствую свою причастность к этому званию»

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что сине-бело-голубые стали самым титулованным клубом России.

«Конечно, я чувствую свою причастность к этому званию. Я выиграл с «Зенитом» несколько трофеев. Поздравляю всех, кто сумел войти в историю клуба», — сказал Данни «СЭ».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).