Моуринью рассказал, что разочарован поступком Регилона
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что из трех игроков, нарушивших коронавирусные ограничения на Рождество, его особенно расстроил защитник Серхио Регилон.
Накануне «шпоры» подвергли публичному порицанию Регилона, Джованни Ло Сельсо и Эрика Ламелу, которые поучаствовали в рождественской вечеринке вместе с родными и близкими.
«Я подарил ему подарок, потому что мне сказали, что он будет встречать Рождество один. Так я думал. Но, как вы могли видеть, он не был один, и мы как клуб расстроены, потому что мы даем игрокам всю информацию, создаем все условия. Конечно, мы не рады. Это стало неприятным сюрпризом для нас.
Я предпочитаю говорить, что я расстроен, нежели зол. Мы разберемся с этим внутри клуба. Мы определим, какими будут последствия и как мы отреагируем на этот неприятный сюрприз. Я расстроен, просто расстроен», — цитирует Моуринью Evening Standard.
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