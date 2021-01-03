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Моуринью рассказал, что разочарован поступком Регилона

19:00
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что из трех игроков, нарушивших коронавирусные ограничения на Рождество, его особенно расстроил защитник Серхио Регилон.

Накануне «шпоры» подвергли публичному порицанию Регилона, Джованни Ло Сельсо и Эрика Ламелу, которые поучаствовали в рождественской вечеринке вместе с родными и близкими.

«Я подарил ему подарок, потому что мне сказали, что он будет встречать Рождество один. Так я думал. Но, как вы могли видеть, он не был один, и мы как клуб расстроены, потому что мы даем игрокам всю информацию, создаем все условия. Конечно, мы не рады. Это стало неприятным сюрпризом для нас.

Я предпочитаю говорить, что я расстроен, нежели зол. Мы разберемся с этим внутри клуба. Мы определим, какими будут последствия и как мы отреагируем на этот неприятный сюрприз. Я расстроен, просто расстроен», — цитирует Моуринью Evening Standard.

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