Лапочкин рассудит "Зенит" и "Локомотив"

Сергей Лапочкин назначен арбитром на матч Олимп-Суперкубка России по футболу между "Зенитом" и "Локомотивом", который состоится 6 июля. Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00. Ранее Лапочкин был признан лучшим судьей спортивного сезона 2018/2019 по представлению Судейского комитета РФС.
Отметим, что в прошлом сезоне питерцы стали чемпионами России. "Локомотив" выиграл Кубок страны.
Ассистентами судьи назначены Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород).
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