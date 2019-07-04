20:45 | Футбол — Олимп - Суперкубок России

Лапочкин рассудит "Зенит" и "Локомотив"

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Сергей Лапочкин назначен арбитром на матч Олимп-Суперкубка России по футболу между "Зенитом" и "Локомотивом", который состоится 6 июля. Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00. Ранее Лапочкин был признан лучшим судьей спортивного сезона 2018/2019 по представлению Судейского комитета РФС.

Отметим, что в прошлом сезоне питерцы стали чемпионами России. "Локомотив" выиграл Кубок страны.

Ассистентами судьи назначены Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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https://rfs.ru/news/210164

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