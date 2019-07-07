Кикнадзе считает, что Мурило будет играть в сборной Бразилии

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высоко оценил игру защитника команды Мурило в матче за Олимп-Суперкубок России против "Зенита" (3:2). Это был его первый матч за "Локо".

- Мурило через два года будет игроком национальной сборной, в Бразилии и Европе его хорошо знают, - цитирует Кикнадзе ТАСС. - Это известный футболист, у которого хорошее будущее, я надеюсь, и в нашей команде. Сегодня, на мой взгляд, он сыграл очень прилично, посмотрим дальше, Юрий Павлович умеет встраивать футболистов в игру, думаю, что этим трансфером мы будем гордиться.

В составе победителей дубль сделал Алексей Миранчук, еще один мяч в активе Федора Смолова. У "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун.