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OLIMPBET Суперкубок России

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Игнатьев: «Кубковые трофеи выигрывают, как правила, те, кто больше этого хотят»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что в OLIMPBET Суперкубке России победит тот, кто больше этого хочет.

«В таких матчах очень сложно определить фаворита, потому что кубковые трофеи выигрывают, как правила, те, кто больше этого хотят. Такие игры особенные. И в этом случае исход будет непредсказуемый. Если наложить все на чистый лист бумаги, то у «Зенита» немного больше предпочтений, чем у ЦСКА. Но такой расклад подходит для долгосрочной перспективы, как чемпионат, когда раз за разом новый матч и новый соперник. Здесь же финал. Футболисты понимают, что только по одной игре их будут чествовать и вспоминать. Они выложатся на все сто процентов. Держу в уме, что выиграет «Зенит», но понимаю, что армейцы будут делать все возможное и невозможное, чтобы добиться результата в этом важном поединке», — цитирует Betonmobile.ru Игнатьева.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-nazval-favorita-v-matche-za-superkubok-mezhdu-tsska-i-zenitom
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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