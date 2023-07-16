Алдонин: «Было видно, что игроки «Зенита» еще не включались максимально»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал поражение команды в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 пен.).

«Мне кажется, со стороны «Зенита» этот матч мог быть более качественным. Могли ребята играть более быстро. Втягивались они. Было видно, что еще не включались максимально. Что касается ЦСКА, то считаю, что он достаточно хорошо играл. Игроки быстро выбегали в атаки, надежно действовали в обороне. Создавали хорошие моменты у чужих ворот. Подвела их только реализация. А послематчевые пенальти — это всегда лотерея. Счастливая сказка не может быть вечной: Игорь Акинфеев часто выручал ЦСКА в этих сериях, но удача была на стороне «Зенита», — приводит слова Алдонина «Известия».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).