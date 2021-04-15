«Быть блогером сложнее, чем играть в футбол». История парня, который закончил карьеру в 23 года и создал TikTok-хаус

Рассказываем о Вадиме Дегтяреве, который поиграл на уровне ПФЛ, закончил карьеру в 23 года, а теперь делает бизнес в TikTok вместе с женой Павла Погребняка и зарабатывает в разы больше.

Вадим Дегтярев — бывший футболист, поигравший в «Химках» времен 2-й лиги, в тверской «Волге» и у Юрана в «Зорком». При этом у него была возможность перешагнуть уровень ПФЛ, но травмы помешали это сделать (Вадим дважды рвал мениск и не только его). Он завершил карьеру в 23 года, но смог быстро найти себя вне футбола, став основателем TikTok-хауса «Поп Стар Хаус».

Кстати, занимается он им вместе с Марией Погребняк, женой Павла. Они продюсируют ряд блогеров с огромным количеством подписчиков в TikTok: Илью Милохина (1,3 млн), Кирилла Колесникова (25,9 млн), Леру Кантур (1,7 млн) и других.

Для тех, кто в танке: TikTok-хаус — то место, где объединяют TikTok-блогеров в одном доме. Там они живут и создают контент для своих соцсетей и страничек самого хауса. Как правило, эти дома создаются при поддержке различных продюсерских компаний.

Вадим рассказал нам свою историю о переходе из футбола в TikTok и как вообще освоился в новой нише.

«Агент, который пытался устроить меня в ФНЛ, говорил: «Только не травмируйся! Ты хрустальный».

— Ты практически всю карьеру провел в ПФЛ. Каково тебе там было?

— На самом деле 18-19 лет — это хороший переходной этап из детского футбола во взрослый. Тут только главное — не застояться: зарплаты здесь небольшие и условия не самые хорошие. Правда, мне повезло, я поиграл в «Химках», где у нас была база, и потом попал в «Зоркий» к Юрану — там почти вся команда была из ФНЛ собрана.

— Была возможность перешагнуть уровень ПФЛ?

— Да, в 21 год у меня было переломное лето: появился вариант с болгарской «Славией» и «Шинником». Я выбрал Болгарию, потренировался там 20 дней, но в итоге не остался. Вернулся в Москву, провел сбор в Красногорске, и появилась возможность поехать в финский ХИК. Вот только на тех сборах в Красногорске я получил травму.

Травмы стали главной причиной, почему я до конца не раскрылся и ушел из футбола. Они меня преследовали каждую зиму на протяжении трех-четырех лет. Да и карантин сыграл свою роль, потому что в этот период я дал себе последний шанс перейти на новый уровень. В тот момент надеялся, что попаду в «Актобе», но из-за карантина планы поменялись. На новый уровень так и не перешел.

— Какой у тебя был самый тяжелый период в карьере?

— В тверской «Волге». До этого подписал контракт с «Химками», но там даже не попадал в заявку в первом круге. Затем уже начались травмы. В конечном итоге получилось так, что «Химки» вышли в ФНЛ, а мне сказали, что шансов играть там почти не будет. Мы расторгли контракт, я восстановился и поехал на сбор с «Волгой». Вернулись с командой после сборов, а нам объявляют, что денег нет! Говорят: «Либо доигрываем бесплатно, либо закрываемся».

— Остался?

— Да, без денег и в ужасных условиях.

— Есть истории, как футболисты играли за ноль и жили на зарплату девушки. У тебя было что-то похожее?

— Нет, за чьи-то деньги я не жил. Был единственный этап в Твери, когда мне помогали родители.

— Ты говорил про плохие условия. Можешь привести пример?

— В «Зорком» у нас было худшее поле во второй лиге — там бетон! А ты же выходишь в бутсах — это все нагрузка на колени. Учитывая, что мне два мениска оперировали, для меня это была существенно.

— Два раза рвал мениск... У тебя после этого не было мыслей: «Зачем я всем этим занимаюсь?»

— Первый я порвал в 19 или 20 лет, но тогда еще верил в мечту. А потом получилось так, что четыре трансферных окна подряд получал травмы: левый мениск, правый мениск, левая связка и правая связка. Даже мой агент, который пытался устроить меня в ФНЛ, говорил: «Только не травмируйся! Ты хрустальный, будь аккуратнее». А я выхожу на вторую тренировку после новогодней паузы — и рву связки. ФНЛ для меня накрывается.

— То есть главной причиной твоего ухода из футбола были травмы?

— Главной причиной было то, что я пересидел и не перешел на новый этап. А одной из причин уже этого были травмы.

«Люди из футбола тиктокеров не понимают»

— Люди рассказывают страшилки, как футболист, завершивший карьеру, в обычной жизни ничего не умеет. Тебе было страшно заканчивать?

— В карантин я осознал, что это надо сделать. Бюджеты всех клубов урезали, а ездить по этим городам за 20 тысяч рублей я не хотел. У меня на тот момент уже был свой бренд одежды, мне было интересно развивать его. Именно поэтому я решился. После футбола уже видел цель, а не думал, чем буду заниматься.

— Получается, что у тебя была финансовая подушка?

— Мой бренд не окупался, но я участвовал в проведении различных турниров, с которых были накоплены сбережения. Понимал, что 50 тысяч в месяц всегда смогу заработать.

— Как в твоей жизни появился TikTok-хаус?

— На карантине решил снимать видео в YouTube, чтобы развить себя как личный бренд и развивать свои товары. Мы сняли дом на три дня, чтобы заснять несколько выпусков, и в какой-то момент к нам приехали тиктокеры. Они и предложили создать дом.

Мы с другом захотели в него вложиться, чтобы эти тиктокеры снимались на нашем канале и его развивали. Кстати, уже через неделю знакомые ребята из футбольной сферы и бизнеса этого не поняли. Начали кидать какие-то выпады в мою сторону.

— Например?

— Говорили, что занимаюсь ерундой и играюсь с детьми. Они тиктокеров не понимают. Для них это непонятные люди. Но мне было интересно этим ребятам помогать, поэтому возникла идея с созданием продюсерского центра для блогеров и артистов. Примерно так я и перешел из футбола в TikTok.

— В какой момент появилась в вашем проекте Мария Погребняк?

— Через три месяца после старта. Мой друг вышел из проекта, а я предложил его Маше. Правда, первое время она думала, что вложения будут меньше. Изначально дом не окупался.

— А сейчас как?

— Не приносит миллионы, но начинает окупать себя. Я и Маша живем этим проектом. Не сдаваться, когда встречаешь первые неудачи, — это все-таки важное качество.

— С какими трудностями столкнулись?

— Например, в футболе ты знаешь, кто твои конкуренты по позиции. В блогерстве же твои конкуренты — это все. Ты должен постоянно быть на шаг впереди и не можешь остановиться. Пиши контент — хоть ты болеешь, хоть с температурой или без.

В моральном плане быть блогером сложнее, чем играть в футбол. Это сложная работа. Если говорить еще о трудностях, то это организация. Ты должен не просто организовать бизнес-процесс, а людей. Может же произойти все что угодно у ребят: плохое настроение, проблемы в семье и так далее. Съемочная работа — это же, по сути, твои десять детей. Я как футболист понимаю, что такое организация: тот же подъем и тренировка. Но у них такого никогда не было.

— Тебе не помешал в блогерской истории тот факт, что у тебя был только футбольный бэкграунд?

— Нет, у меня и друзья занимались бизнесом, да и я им всегда интересовался. К тому же занимался своим брендом одежды. У меня было две мечты: шоу-бизнес и футбол. По сути, я попал в шоу-бизнес без футбола. Сложности с тем, что я раньше играл в футбол, не было. Мне после него родители даже предлагали пойти в строительство, но я привык быть свободным человеком. Сейчас у меня нет какого-то графика, в котором надо в семь утра встать и пойти на работу в пиджаке. Я сам себе хозяин и сам ставлю себе расписание.

— Родители не говорили: «Что за TikTok? Чем ты вообще занимаешься»?

— Говорили-говорили. В моем окружении ни один человек не верил в эту историю. Но даже мама, когда видит финансы, которые приходят, начинает верить в это. Ни в коем случае не жалею, что сделал такой шаг.

«Доход увеличился в два с половиной раза по сравнению с футболом»

— Во сколько раз увеличился твой доход по сравнению с футболом?

— В два с половиной раза. Футбольная зарплата была 50 тысяч, а сейчас у меня 150-200 тысяч, которые могу тратить на себя. Остальное вкладываю в дом с Машей.

Но вдобавок у нас есть ребята, которые находятся на контрактах вне дома. То есть если бы мы не вкладывались в дом, то доход был бы от полумиллиона. Тем не менее мой заработок сейчас — это капля в море по сравнению с тем, что могу зарабатывать в перспективе.

— Видел материал «Комсомольской правды» о вашем доме. Мария сказала, что главное правило — ребята получают больше, чем продюсеры.

— Я бы не сказал, что ребята получают больше, чем продюсеры. С некоторыми мы работаем пополам, а с некоторыми мы получаем больше. Когда приходит блогер на начальном этапе, у него ничего нет, и ты вкладываешь в него большие деньги, и будет правильно забирать большую часть дохода. Ведь может быть ситуация, когда дети ничего не принесут.

— Но при этом есть ребята, которые получают больше?

— Да, такие ребята есть.

— И ни у кого нет с этим проблем?

— У каждого, как и в футбольной команде, индивидуальные условия. Все согласовывается индивидуально. Тут в контрактах есть пункты, как в том же футболе: если, например, ты играешь 50 процентов матчей, то тебе определенная сумма оплачивается.

— Насколько большие траты на содержание хауса?

— Со всей продюсерской историей — это миллион плюс ежемесячно. В это входит: вложение в ребят, оплата дома, пиар, стилисты и другое.

— И сколько этот бизнес может приносить в потенциале?

— Можно согласовать рекламный контракт на 100 миллионов рублей. А есть два-три дома, которые зарабатывают и в два раза больше.

«Планируем приглашать бывших футболистов — Романа Павлюченко, Романа Широкова и Пашу Погребняка»

— Некоторые считают TikTok маргинальным. Что можешь ответить?

— Раньше это было так, но сейчас TikTok после прихода большой аудитории поменял свои алгоритмы. Теперь с простым контентом очень сложно зайти на рынок. Сейчас нужно больше заморачиваться, оттого и сама площадка становится сложнее. Одно видео можно делать 12 часов. Это может быть сложный монтаж, съемка, подбор локаций... Говорят, что это просто кривляние у камеры. Сейчас попробуй покривляться у камеры — у тебя ничего не получится.

— У вас есть ребята, которые были как-то связаны со спортом?

— У нас в доме жил Дмитрий Козлов — блогер, раньше играл в МХЛ. Он тоже закончил карьеру во время карантина. У нас даже контракты одинаково закончились — 31 мая. Была девочка, олимпийская чемпионка, гимнастка.

— Читал где-то, что у Ильи Милохина КМС по шахматам.

— Если честно, не знаю! Знаю только, что он в футбол играл в местной команде.

— Планируете делать TikTok-коллаборации с футболистами?

— Я Маше предлагал идею с приглашением бывших футболистов — Романа Павлюченко, Романа Широкова и Паши Погребняка. Правда, до реализации пока не дошли.

— А может, с «Амкалом»?

— Кстати, можно обсудить. Двое участников нашего хауса уже играли с ними.

— Была новость, что Даня Милохин изъявил желание попасть в сборную России по хоккею. У вас таких же добровольцев нет?

— Слышал такое, но думаю, что это просто момент какого-то хайпа. У нас такого не планировалось.

— Что можешь ответить тем людям, которые не верили в твой TikTok-бизнес?

— Пока рано что-то говорить. Я верю в этот проект, и лучше будет что-то сказать чуть позже, когда доходы вырастут в пять-шесть раз. Возможно, открыть офис и пригласить всех туда... Может, таким образом они смогут осознать, что это все приносит результат.