В субботу 39-летний нападающий команды «Знамя» (Ногинск) Роман Павлюченко забил четыре мяча в ворота «Коломны» в матче ФНЛ-2 (5:3).

— В 39 лет вы оформили покер, пусть и в матче ФНЛ-2. Причем голы получились на любой вкус. Как вам это удается?

— (Смеется.) Ну как? Я же все-таки поиграл на хорошем уровне. Да, скорость и движение, наверное, уже уходят. Но мастерство-то остается. Я же понимаю, как нужно действовать в той или иной ситуации. Голы головой — это вообще мой хлеб. Да, возможно, вчера был не самый сильный соперник, предоставил мне такие шансы. В принципе, в ФНЛ-2 есть более неуступчивые команды. Партнеры создавали мне моменты — я должен был их реализовывать. Вот и все. Ничего никуда не пропало.

— Насколько сложно забивать в ФНЛ-2? Есть ведь и скептики, которые пишут в комментариях: мол, я вчера во дворе семь штук положил.

— Да если честно, я вообще комментарии не читаю. Это вот вы мне сейчас сказали. А так даже не обращаю внимания на такие вещи. Не интересуюсь.

— Это же ваш первый покер в карьере? Выходит, не зря пошли играть за «Знамя».

— Ну покер, да... Послушайте, это все-таки не тот уровень, чтобы об этом так восторженно говорить. Второй дивизион, даже не ФНЛ, я уж не говорю о премьер-лиге. Так что не хочу хвастаться. Никто особо не поздравлял. Да и зачем? Что случилось-то такого? Как будто я вчера за «Спартак» забил четыре гола в матче с Тулой в свои 39 лет. Это ФНЛ-2. Я играю с молодыми ребятами. Так что не надо здесь восхищаться. Передо мной все-таки стоят другие задачи.

— Какие?

— Нет такой цели — каждый матч забивать по четыре-пять голов. Нет. Я просто получаю удовольствие от процесса. Мне кайфово играть с молодыми парнями, понимаете? Хочу им как-то помочь, передать свой опыт. Может быть, они на меня смотрят, чему-то учатся. Это же хорошо. Мне уже 39 лет. Время ушло. Я точно не выхожу на поле для того, чтобы про меня потом писали: посмотрите, какой Павлюченко крутой. (Смеется.) Нет.

— Вы упомянули «Спартак». А что вообще происходит сейчас с вашей бывшей командой?

— Матч с Тулой не видел. Не могу ничего не сказать. Но раз команда не выигрывает, значит, не все там гладко. Может быть, стоит списать это на начало сезона. Вдруг еще раскочегарятся, наберут ход? «Зенит» ведь тоже вчера оступился в Уфе. Это футбол.

В Туле собраны амбициозные игроки, которые не хотят никому уступать. Все живые люди, все бьются. Это нормально. Единственное, если «Спартак» намерен стать чемпионом, наверное, такие матчи нужно выигрывать. Но сейчас я бы все-таки не стал говорить, что все плохо. Подождем. Сейчас победят в трех-четырех матчах — и уже наверху.

— Но «Спартаку» очень тяжело даются голы в этом сезоне. Может быть, команде Руя Витории не хватает Романа Павлюченко?

— Да ну бросьте вы. Павлюченко «Спартаку» не нужен. Там есть свои нападающие, там разберутся. Не готов вам сказать, что происходит с Соболевым. Я не знаю. Лучше спросить об этом футболиста и главного тренера красно-белых.