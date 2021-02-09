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Крал дрифтит с Мирзовым под русский рэп, а Скопинцев постит видео с молитвами. Игроки РПЛ в TikTok

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 17:30
Солтмурад Бакаев, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Скопинцев (слева направо). Фото "СЭ"
Солтмурад Бакаев, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Скопинцев (слева направо). Фото "СЭ"
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Игроки РПЛ залетели в TikTok. Обзор самых бодрых аккаунтов

Недавно я писал текст про TikTok хаус пацанов из академии «Зенита». Там подробно объяснил, что эта за соцсеть и почему за ней нужно следить, поэтому не будем к этому возвращаться. Сегодня сделал для вас подборку самых бодрых TikTok-аккаунтов в российском футболе.

Дмитрий Скопинцев — «Динамо»
5,3к подписчиков, 70,8к лайков

Самый популярный пост

Косплей Скопинцева на легендароного Фил Джонса из «Манчестер Юнайтед» зашел на 105,5 тысяч просмотров.

@dmitriiskopintsev

When yours the true idol is Phil Jones ?? #football #footballvideo #skil #philjones

? оригинальный звук — Dmitrii Skopintsev

Необычный пост

Скопинцев наложил православную молитву на видео, как он уходит в раздевалку после удаления.

@dmitriiskopintsev

По вере вашей воздастся вам ??

? оригинальный звук — Dmitrii Skopintsev

Гжегож Крыховяк — «Локомотив»
65,5к подписчиков, 209,2к лайков

Самый популярный пост

Гжегож проверяет на базе «Локо» специальную пушку для тренировок вратарей за 25 тысяч евро. 724 тысячи просмотров.

@grzegorz.krychowiak

Shooting training ? Trwaja przygotowania nad forma strzelecka ? #traning #challangetiktok

? son original — Grzegorz Krychowiak

Необычный пост

Крыховяк танцует и поет за рулем после выхода с самоизоляции.

@grzegorz.krychowiak

? and ? if you go out and good mood ? #gooutside

? son original — Grzegorz Krychowiak

Солтмурад Бакаев — «Рубин»
7,7к подписчиков, 65,7к лайков

Самый популярный пост

Приветственный коридор для Баки-младшего после трансфера в «Рубин» собрал 362 тысячи просмотров.

@_baks87

Спасибо за поздравления? @fcrk #мненебольно #хочуврек #рубин #казань #рпл

? оригинальный звук — ?baby?

Необычный пост

Драка на пальцах с Хвичей.

@_baks87

Кто выиграл ? #хочуврек

? оригинальный звук — baks

Иван Новосельцев — «Сочи»
31,6к подписчиков, 130,6к лайков

Самый популярный пост

Обычное видео с тренировки «Сочи» собрало у Новосельцева 746 тысяч просмотров.

@inovoseltsev

В процессе работы ?? #футбол

? Konfuz Ратата — Konfuz_music

Необычный пост

Ваня в костюме Деда Мороза гуляет у Измайловского кремля и дарит детям подарки.

@inovoseltsev

С Новым годом и Рождеством, дорогие друзья??? P. S. Ваш Дедушка Мороз?? #новыйгод2021 #рождество

? В лесу родилась ёлочка (Джаз версия) — Александр Кэтлин

Алекс Крал — «Спартак»
5,4к подписчиков, 23,3к лайков

Самый популярный пост

Алекс пробрасывает между ног полузащитнику «Урала» Илльдрену Ибрахимаю. Зашло на 104 тысячи просмотров.

@alexkral.cz

@fcsm ??

? Hello — Pop Smoke

Необычный пост

Крал вместе с Соболевым и Мирзовым дрифтуют на гольфкаре под русский рэпчик.

@alexkral.cz

Rollin on training like ??

? p?vodn? zvuk — Alex Kr?l

Вячеслав Кротов — «Уфа»
2,7к подписчиков, 41,6к лайков

Самый популярный и необычный пост

Лежа «танцует» лезгинку, а потом показывает своих друзей: молдаванина (Кэтелин Карп) и дагестанца (Гамид Агаларов). Оба этой зимой покинули «Уфу». А пост Кротова набрал 384 тысячи просмотров.

@krotov57

Бомба не ? #рек #врек #рекомендации #футбол #challenge

? оригинальный звук — Amandiii4

Максим Канунников — «Крылья Советов»
30к подписчиков 502,5 тысяч лайков

Самый популярный пост

2,5 миллиона посмотрели, как семья Максима танцует под трендовый звук. Канунников самый активный тиктокер в российском футболе. В этом сезоне у него 9 минут в ФНЛ, зато больше сотни постов в TikTok.

@kanun99

Кажется папа снова вне конкуренции???#hometime #familyfun #семья #семьясмыслжизни #танцы

? original sound — Daliaa Cedillo

Необычный пост

Вам может показаться, что каждый пост Канунникова странный, но он просто повторяет тренды, чтобы попасть в рекомендации и собрать лайки/просмотры/подписки.

@kanun99

#goodmorning #coronavirus #qarantine #familyfun

? оригинальный звук — Maksim Kanunnikov

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