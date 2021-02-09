Крал дрифтит с Мирзовым под русский рэп, а Скопинцев постит видео с молитвами. Игроки РПЛ в TikTok

Игроки РПЛ залетели в TikTok. Обзор самых бодрых аккаунтов

Недавно я писал текст про TikTok хаус пацанов из академии «Зенита». Там подробно объяснил, что эта за соцсеть и почему за ней нужно следить, поэтому не будем к этому возвращаться. Сегодня сделал для вас подборку самых бодрых TikTok-аккаунтов в российском футболе.

Дмитрий Скопинцев — «Динамо»

5,3к подписчиков, 70,8к лайков

Самый популярный пост

Косплей Скопинцева на легендароного Фил Джонса из «Манчестер Юнайтед» зашел на 105,5 тысяч просмотров.

Необычный пост

Скопинцев наложил православную молитву на видео, как он уходит в раздевалку после удаления.

Гжегож Крыховяк — «Локомотив»

65,5к подписчиков, 209,2к лайков

Самый популярный пост

Гжегож проверяет на базе «Локо» специальную пушку для тренировок вратарей за 25 тысяч евро. 724 тысячи просмотров.

Необычный пост

Крыховяк танцует и поет за рулем после выхода с самоизоляции.

Солтмурад Бакаев — «Рубин»

7,7к подписчиков, 65,7к лайков

Самый популярный пост

Приветственный коридор для Баки-младшего после трансфера в «Рубин» собрал 362 тысячи просмотров.

Необычный пост

Драка на пальцах с Хвичей.

Иван Новосельцев — «Сочи»

31,6к подписчиков, 130,6к лайков

Самый популярный пост

Обычное видео с тренировки «Сочи» собрало у Новосельцева 746 тысяч просмотров.

Необычный пост

Ваня в костюме Деда Мороза гуляет у Измайловского кремля и дарит детям подарки.

Алекс Крал — «Спартак»

5,4к подписчиков, 23,3к лайков

Самый популярный пост

Алекс пробрасывает между ног полузащитнику «Урала» Илльдрену Ибрахимаю. Зашло на 104 тысячи просмотров.

Необычный пост

Крал вместе с Соболевым и Мирзовым дрифтуют на гольфкаре под русский рэпчик.

Вячеслав Кротов — «Уфа»

2,7к подписчиков, 41,6к лайков

Самый популярный и необычный пост

Лежа «танцует» лезгинку, а потом показывает своих друзей: молдаванина (Кэтелин Карп) и дагестанца (Гамид Агаларов). Оба этой зимой покинули «Уфу». А пост Кротова набрал 384 тысячи просмотров.

Максим Канунников — «Крылья Советов»

30к подписчиков 502,5 тысяч лайков

Самый популярный пост

2,5 миллиона посмотрели, как семья Максима танцует под трендовый звук. Канунников самый активный тиктокер в российском футболе. В этом сезоне у него 9 минут в ФНЛ, зато больше сотни постов в TikTok.

Необычный пост

Вам может показаться, что каждый пост Канунникова странный, но он просто повторяет тренды, чтобы попасть в рекомендации и собрать лайки/просмотры/подписки.