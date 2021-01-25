Тиктокер хочет попасть в сборную России. Это отличный ход для раскрутки хоккея

Ждем Даню Милохина в тройке с Шипачевым?

Волну негодования вызвало заявление блогера Дани Милохина о том, что он хочет попробовать себя в сборной России по хоккею. Признаюсь, мне пришлось загуглить личность этого молодого человека, чтобы понять, кто он и чем занимается. Оказалось, что Милохин — один из самых популярных тиктокеров нашей страны с фанбазой в 11 миллионов подписчиков.

«Теперь у меня есть новая цель: я хочу в сборную России по хоккею. Дорогие подписчики, если у сборной России есть инстаграм, находите, напишите им «возьмите Милохина» в комментарии, директ», — сказал Милохин.

Многие в России до сих пор настороженно относятся к TikTok, считая, что эта социальная сеть — исключительно для детских шалостей. Короткие видео развлекательного характера, вирусные танцевальные челленджи — никакой смысловой нагрузки и пустая трата времени. Но со временем (а TikTok пришел в Россию в 2018 году) платформа стала завоевывать новые целевые группы.

В трендах, помимо скетчей и приколов, появились кулинарные рецепты, тренировки, полезные советы, обучающие ролики и новости.

На просторах российского TikTok Милохин — один из самых популярных блогеров. У него 11 млн подписчиков, и каждое видео собирает около миллиона просмотров. В марте 2020 года он вместе с товарищами основал команду — «Dream Team House». Простыми словами — дом тиктокеров, где блогеры живут и вместе создают контент. На пике популярности Милохин попробовал себя в музыке и записал песни вместе с Николаем Басковым, Maruv, Тимати и Джиганом. Не берусь оценивать, что из этого получилось, — просто примем это как данность. По итогам 2020 года Милохин получил премию GQ «Открытие года». Кроме него, в этой категории были номинированы тревел-блогер Антон Птушкин и актер Сергей Гилев.

Сложно предположить, что подтолкнуло блогера к хоккею, но его обращение моментально разлетелось по спортивным порталам. Некоторые клубы КХЛ изъявили желание пригласить Милохина на тренировки, но, разумеется, только ради пиара. Странно читать комментарии про официальные матчи и полноценные контракты. Максимум, до чего дойдет дело, — несколько тренировок, серия видеороликов и взаимных интеграций. Так когда-то приезжал в «Ак Барс» блогер и экс-футболист Евгений Савин. Шоумен Станислав Ярушин тренировался с «Динамо» и «Трактором» и устраивал челленджи с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским. Известных людей приглашает в свои разные шоу омский «Авангард». Цель — одна: привлечь в пул хоккейных болельщиков людей, для которых спорт — нечто отдаленное.

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Многим, особенно старшему поколению фанатов, интеграции с блогерами покажутся зашкваром. Хоккей и кривляния на видео — несовместимые вещи. Но сейчас именно тиктокеры — лидеры мнений среди детей школьного возраста. Подобные проекты только поспособствуют популяризации клуба и хоккея в целом. Надо признать, что в глобальном понимании тот же Милохин сейчас известнее большинства хоккеистов.

Посмотрите на статистику. В Instagram у Милохина 2,9 миллионов подписчиков. Для сравнения, у аккаунта ФХР — только 339 тысяч. То есть один человек (его команду оставим за скобками) собирает в разы большую аудиторию, чем целая организация, продвигающая один из самых популярных видов спорта в стране — хоккей.

Сейчас подростки увязли в социальных сетях, а TikTok постепенно подтягивается по вовлеченности к Instagram. Так почему бы не взаимодействовать с блогерами, чтобы завоевывать и эту целевую группу?

Помню, каким триггером в 2013 году стал сериал «Молодежка», рассказывающий о жизни хоккеистов из команды МХЛ. Многим мальчишкам после его просмотра захотелось встать на коньки и попробовать себя в этом виде спорта, чтобы быть похожим на героев кино. Кто знает, может быть, интеграция с кем-то из блогеров принесет не меньший эффект?