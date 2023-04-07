«Интерес к нашим игрокам не ослабевал, даже когда мы стали 17-ми во второй лиге». Интервью директора «Чертаново»

Илья Савченко ответил на ключевые вопросы.

— Илья Георгиевич, что такое «Чертаново» сегодня — спустя два года вашего руководства?

— Если говорить сухим языком цифр, то на сегодняшний день «Чертаново» — это более 400 сотрудников, почти 3000 спортсменов, две профессиональные команды, общеобразовательная школа, интернат, мужские и женские отделения. А также спортивные объекты, которые сейчас расположены в четырех округах Москвы.

— Сергей Чикишев принял команду в непростое время, когда она оказалась на последнем месте во второй лиге. Как оцените его работу?

— Основной задачей в работе с нашей мужской профессиональной командой было остановить то падение, которое происходило и в турнирной таблице, и в психологическом состоянии команды. Когда я пришел в «Чертаново», команда находилась в зоне вылета ФНЛ. Это и произошло: ребята не смогли там удержаться, после чего клуб покинуло большое количество игроков. Поэтому, на мой взгляд, это падение продолжилось и во второй лиге: первый сезон в чемпионате мы закончили на 17-м месте, что нас категорически не устраивало.

Были произведены тренерские перестановки. Новый тренерский штаб должен был вернуть футболистам уверенность в собственных силах, вновь встать на победные рельсы. Нам это удалось: концовку первой части сезона мы закончили семиматчевой победной серией.

На мой взгляд, сейчас у нас есть все для того, чтобы делать следующие шаги в развитии команды.

— В каком состоянии футболисты сейчас? Остался ли тот запал?

— Главным для команды «Чертаново» является вопрос, какие потери будут после «каникул». Общими усилиями и руководства «Чертаново», и тренерского штаба, и самих игроков все футболисты остались.

На мой взгляд, у нас боевая обойма для второй части чемпионата. Были созданы все условия для качественных сборов: товарищеские матчи, которые команда провела там, показывают, что наши футболисты в рабочем состоянии. Я очень надеюсь, что победная серия продолжится.

— Эта зима для вас как для топ-менеджера клуба и академии стала непростым периодом? Была организация сборов, переходов, коммуникация с родителями...

— Главное — организовать подготовительный тренировочный процесс для нового сезона. У нас это осложняется тем, что мы государственное учреждение и все процедуры должны проходить через аукцион. Я считаю, что наша команда менеджеров хорошо поработала. Все команды получили необходимый тренировочный процесс. Была еще задача снизить травматизм, мы на это сделали упор: некоторые команды не участвовали, например, в зимнем первенстве Москвы, чтобы как раз «залечить все раны».

— Давно не выходили на поле Костя Ляхов, Егор Рудковский и некоторые другие игроки основной команды. Что с этими ребятами и какова их судьба в «Чертаново»?

— У тех ребят, которых вы назвали, серьезные травмы. Лечение занимает достаточно длительное время. Мы им во всем помогаем и очень надеемся, что скоро вы их увидите на поле.

Егор Рудковской и Александр Гацкан. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Может быть, тот же Егор Рудковский задумывался о тренерской карьере?

— Это непростой вопрос. Не всегда спортсмен может объективно оценить свое состояние. Человеку, который всю жизнь посвятил футболу, очень тяжело задумываться о таких моментах. Но тренд «Чертаново» — это не только играть своими выпускниками, но и стараться формировать тренерский коллектив из наших воспитанников. Вполне возможно, что такое может произойти.

— Дима Редькович, который помог команде осенью, решил остаться в «Чертаново», по крайней мере на весеннюю часть сезона.

— На мой взгляд, данный игрок выше уровня второй лиги. Так получилось, что осенью он оказался в составе «Чертаново» по семейным обстоятельствам. Безусловно, он нам помог, но я хотел бы сказать, что это как раз первая ласточка нового тренда: давать возможность перезагрузиться тем ребятам, у которых пока не получилось в другом клубе или жизненные обстоятельства заставили их сделать некий рестарт. Мы хотим дать им уверенность, что они могут прийти в футбольный клуб «Чертаново», и мы сделаем все для того, чтобы заново запустить их футбольную карьеру.

— Вы не раз высказывались о новой системе проведения первенства среди команд второй лиги. Ваше мнение осталось прежним? Эту весеннюю часть «Чертаново» доигрывает для себя — выйти в ФНЛ есть только теоретические шансы. Новая система такого уже не предполагает, она будет более объективна с точки зрения спортивной составляющей.

— Мое мнение не изменилось. Я считаю, что в лиге, насчитывающей более 80 команд, не может быть клубов одного уровня. Такая «раздутая» вторая лига тормозит в развитии команды, которые готовы перейти на новый этап. Если мы соберем лучшие клубы из второй лиги в отдельную «буферную зону», это позволит им сделать большой шаг вперед. И самое главное, эти коллективы сократят ту пропасть, которая сейчас лежит между второй и первой лигами.

Как показывает практика, команды, выходящие из второй лиги, зачастую оседают в зоне вылета. Как руководитель клубов, в которых в первую очередь играет подрастающее поколение, я считаю, что подобной «буферной зоны» достаточно для того, чтобы обкатывать талантливую молодежь. В подтверждение моих слов приведу примеры: молодежным составам даже топ-клубов РПЛ — «Спартак-2», «Локомотив-Казанка», «Краснодар-2» — достаточно тяжело играть в ФНЛ. Две команды просто расформировали, а «Краснодар-2» сейчас идет на последнем месте. Если такая «буферная зона» была бы, я думаю, она стала бы идеальной площадкой для молодежных команд, где играют перспективные молодые футболисты.

— О трансферах: можете намекнуть, кто может покинуть клуб? Есть ли такой же богатый интерес к игрокам «Чертаново», как это было по окончании прошлого сезона?

— Интерес к «Чертаново» не ослабевал никогда, даже когда мы заняли 17-е место во второй лиге. Один из клубов РПЛ приобрел у нас семь футболистов, в том числе и Александра Коваленко, который за год стал игроком национальной сборной России. Скажу так: все зависит от того, будет ли создана эта «буферная зона». Если будет, то, естественно, мы сделаем все для того, чтобы команда ни в коем случае в межсезонье не ослабла, а может быть, даже и укрепилась. Если такой зоны не будет, то, наверное, мы возьмем курс на омоложение, потому что у нас подрастает очень много перспективных ребят 2004, 2005 и 2006 годов рождения.

— По поводу «буферной зоны» профессиональных команд. Недавно ЦСКА проиграл 2DROTS, с которым вы встречались в Кубке и тоже уступили. Для российских условий это — нонсенс или прототип для будущего нашего футбола?

— Постараюсь разложить этот вопрос. Во-первых, когда в прошлом году команды из медиалиги одерживали победы над командами второй лиги, все стали говорить, что блогеры-любители обыгрывают профессионалов. По результатам этих матчей многие клубы делали оргвыводы по работе своих тренеров. На мой взгляд, это абсолютно неправильно. Если вы ставите целью, например, достижение определенного места в чемпионате — вы не можете решать, справились вы с этой задачей или нет, по одному матчу в Кубке России, даже с таким специфическим соперником. На мой взгляд, это было скорее эмоциональное решение руководителей, нежели рациональное. Я считаю, что из таких игр надо делать определенные выводы, но с холодной головой. Нам это удалось.

На блогерские команды я смотрю по-другому. Зародился совершенно новый институт — и его надо изучать, потому что если мы говорим о командах медиалиги, то они созданы на коммерческие деньги — и они умеют их зарабатывать. Но мы должны понимать: если команды медиалиги ставятся на один уровень с профессиональными клубами — тогда помимо прав у них должны быть и обязанности: создание детской школы, развитие детско-юношеского футбола и т. д. Мне хочется, чтобы в РФС определились, куда дальше двигаются команды блогеров. Если они встраиваются в профессиональный футбол, тогда дайте нам программу развития.

Если возвращаться к матчу «Чертаново» — 2DROTS, то там неоднозначная ситуация: у нас идет чемпионат, мы играем три матча и четвертый — в Кубке. Все это умещается в 10 дней. Молодым футболистам сложно выдерживать такой график. А против нас играет команда, которая ни в каком чемпионате не участвует, а готовится конкретно к этому матчу. Это не совсем равные условия. Повторюсь, хочется большей прозрачности и ясности, в каком направлении двигаются представители медиалиги. И самое главное: хотелось бы увидеть их «на дистанции» — то есть участниками чемпионата.

— Начинать им надо со второй лиги? Не с ФНЛ?

— По каким критериям можно позволить одному клубу сразу попасть в РПЛ, когда другие проходят длинный путь, вкладываются в инфраструктуру, в школу? Или можно назвать себя командой медиалиги и сразу попасть в высший дивизион? Конечно, правила для всех должны быть одинаковыми — все начинается с самых низов.

— Вернемся к трансферам: когда говорят про «Чертаново», первая ассоциация — агент Павел Андреев...

— Я просто скажу свое мнение и не буду переходить на личности. Я эту работу вижу так: представим, что я не директор академии «Чертаново», а ректор какого-нибудь вуза. Ко мне приходит работодатель и говорит: «Вы очень хорошо учите студентов и выпускаете высококвалифицированных специалистов. Мы хотим их трудоустраивать». Наверное, я на это буду смотреть очень положительно, ведь это говорит о том, что мы хорошо работаем и правильно обучаем. Более того, мы же их растим не для того, чтобы в 17 лет ребята стали работать в совершенно другой сфере деятельности. Поэтому если у агентов есть интерес к нашим футболистам и они готовы их трудоустраивать, я не вижу в этом никаких проблем. Самое главное, чтобы это общение было в плоскости прозрачности и взаимовыгодного сотрудничества.

ФК «Чертаново»

— У молодежных команд сезон продолжается. Лучшие результаты в «Чертаново» среди команд ЮФЛ — у 2007 года рождения...

— Тут самое важное — критерий успеха. Для нас в «Чертаново» это — развитие игроков. Поэтому не так важно, на каком месте идет команда. Конечно, мы должны четко понимать: если мы себя относим к ведущим академиям России, то в восьмерку должны попадать. Но все равно это не самоцель. Основное — это развитие футболистов, и мы уже на этом этапе понимаем, каких спортсменов мы ведем в профессиональный футбол.

— То есть их место в ЮФЛ-2023 фактически не имеет значения?

— Естественно, за четвертое или седьмое место мы не будем снимать тренеров. Повторюсь, основная задача — прогресс тех игроков, на которых мы рассчитываем.

— Зимой Станислав Топинка ушел в «Локомотив», а Иван Бобер — в «Крылья Советов». Это обидные потери, учитывая, что оба — 2006 года рождения и играли за юношескую сборную? Или вы уже перешли тот порог расстройства, когда хорошие игроки покидают «Чертаново»?

— Мы понимаем, что талантливый игрок рано или поздно перерастет «Чертаново». Моя задача как руководителя — чтобы эти ребята уходили не просто так, а с какой-то пользой для академии. За эти два года была проведена большая работа в общении с другими академиями и клубами, чтобы трансферы проходили цивилизованными методами. В этом плане я как раз хочу отметить новое руководство «Локомотива»: наверное, можно было игрока переманить, перетащить, но люди захотели это сделать цивилизованно. Понимая, что, может быть, не сейчас, но точно через год-два данный трансфер произойдет, мы согласились на переход и надеемся, что эти футболисты быстро освоятся на новом уровне и станут такими же визитными карточками академии «Чертаново», как и те наши ребята, которые уже играют в основной команде «Локомотива».

— На место этих ребят придут другие, которые, вполне возможно, раскроются.

— Возвращаясь к предыдущему вопросу — возьмем для примера команду 2006 года рождения. Она идет в середине турнирной таблицы, и мы можем так оценивать эту команду, а можем — по-другому. Когда им всем исполнится по 18 лет, посмотрим, сколько ребят попадет в профессиональный футбол. И я уверен, что эта команда будет в топе «чемпионата по выпускникам».

— Пройдемся по другим возрастам, которые еще не играют в ЮФЛ и в МФЛ, а выступают в первенстве Москвы. Зимнее первенство принято воспринимать как подготовку к летнему, которое тоже наверняка претерпит изменения в связи с ЮФЛ. Как прошел тренировочный процесс у ребят, которые выступали зимой?

— Основной упор был сделан на то, чтобы понять, в каком состоянии мы подходим к чемпионату. Понятно, что, может быть, какие-то позиции «просели» и нужно рассматривать возможность появления новых игроков, чтобы ничего не тормозило тренировочный процесс. Накладывает дополнительную ответственность тот факт, что мы сейчас выстраиваем пирамиду взаимодействия с теми школами, которые присоединились к «Чертаново»: много ребят из новых отделений появилось в чертановских командах, и мы их тоже просматривали в зимнем чемпионате.

— Это «Красногвардеец», «Царицыно», «Некрасовка», «Смена» — благодаря этим отделениям в «Чертаново» почти три тысячи футболистов. Удается ли вообще тренерам смотреть за таким количеством игроков?

— По системе развитой филиальной сети идем не только мы. Так же работает «Зенит», так же развивает свою сеть по России «Динамо», то же самое делает «Спартак», такой же опыт есть и за границей. Как московское учреждение, мы эту филиальную систему претворяем в жизнь в столице. Мне нравится говорить: «Чертаново» сейчас — это сборная юга Москвы. Со всех школ, которые находятся в южной части города Москвы, мы должны собрать всех перспективных ребят.

Выстраивая пирамиду из трех тысяч спортсменов, хочется отметить, что очень помогает в этом департамент спорта города Москвы. На мой взгляд, за последние несколько лет он сделал колоссальный шаг в сторону цифровизации и оптимизации процессов. Сейчас сложно назвать это государственной бюджетной организацией. Я считаю, что по логистике, по оптимизации департамент спорта может конкурировать с любой коммерческой организацией.

Илья Савченко. ФК «Чертаново»

— А как вообще в академии устроена селекция?

— Все достаточно просто: есть внутренняя селекция, которая обеспечивается благодаря работе филиалов. Мы проводим селекционные турниры, товарищеские матчи, стажировки для ребят и тренеров. Сейчас, скажем так, выстраиваем взаимодействие. Также, так как у нас есть интернат, мы занимаемся и внешней селекцией — отсматриваем иногородних ребят. У нас уже появилось имя, поэтому многие тренеры сами предлагают перспективных игроков из других городов. И, конечно, эта работа делается и с помощью определенных сотрудников. Также к нам приходят сами спортсмены, обращаются их родители, поэтому мы проводим еженедельные просмотры для москвичей и два раза в год делаем трехдневные просмотры для иногородних спортсменов.

— Какие еще цели у академии? Что нужно улучшить, чтобы «Чертаново» стало еще мощнее? Или нынешний процесс работы вполне комфортный?

— Если нас все будет устраивать, тогда можно задумываться о том, чтобы увольняться. Есть много вопросов, которые требуют доработки. Но если мы говорим об основной цели, на которую сейчас направлены все силы, то это переход от одного обособленного отделения к большой развитой сети.

Это большой потенциал для селекции и развития «Чертаново», который несет и социальную нагрузку. Раньше из-за закрытости школ многие ребята не попадали на глаза селекционеров или не переходили на более высокий уровень и не реализовывали свой шанс попасть в профессиональный футбол. Сейчас мы делаем все для того, чтобы все жители, все спортсмены юга Москвы получили шанс. Неважно, придет спортсмен в «Некрасовку», «Смену», «Красногвардеец» или «Чертаново» — если у него есть способности, то есть и возможность для того, чтобы в хорошем тренировочном процессе он смог дорасти до команд «Чертаново», потом — ЮФЛ, а дальше — либо нашей мужской команды, либо сразу попасть в более серьезные клубы.

Давайте приведу два примера, чтобы было понятно. Наше объединение, реорганизация проходили в два этапа: на первом была присоединена «Смена», на втором — остальные школы, поэтому пока делать выводы можно только по взаимодействию со «Сменой».

Вот несколько фактов работы со «Сменой»: сейчас в нашей молодежной команде играет три парня 2004 года рождения из «Смены» — Глеб Мирошниченко, Вадим Агафонцев, Александр Рой. И один на контракте. Второй пример: у нас в ЮФЛ самые высокие результаты сейчас показывает самая младшая команда, 2007 года рождения. В этой команде пять ребят из «Смены». Отчасти благодаря им команда сейчас борется за тройку, даже за чемпионство.

Добавлю: мы понимаем, что в клубной лиге играют ребята, которые именно в данную минуту и секунду готовы давать результат. Как раз в таких командах, как «Смена», есть перспективные футболисты, но по ряду причин — физиологических, психологических или ментальных — они пока не готовы играть. Через какое-то время они догоняют этих ребят и, оказывается, зачастую даже могут их и перегнать. Нужно время, но трамплин уже начинает работать.

ФК «Чертаново»

— Родители жалуются: «Почему уже не просматривают ребят 2009 или 2008 года рождения?» Поздно?

— Два момента: во-первых, скорее всего, поздно; во-вторых, и логистически сложно. Чтобы сделать просмотр, нужно организовать матч, ребят должно прийти приличное количество — как минимум человек 20. Конечно, в этом возрасте игроки уже разобраны и поэтому очень сложно организовать просмотр для двух-трех человек. Таким родителям мы всегда предлагаем вариант прийти в наши школы, и если мальчик перспективный, его обязательно заметят, поднимут, и он спокойно может оказаться в команде «Чертаново».

— С чем связываете прогресс женской команды «Чертаново»? Скачок произошел в тот момент, когда вы стали уделять женскому футболу чуть больше внимания...

— Когда в 2021 году я пришел в «Чертаново», женские детские и юношеские команды выигрывали абсолютно все, но при этом взрослая команда шла на последнем месте в женской суперлиге. На мой взгляд, ранее в «Чертаново» основной упор был на мужской футбол. Я ничего не делал, а просто поставил женский футбол в равные условия. И результат не заставил себя ждать. Мы за два года очень сильно продвинулись в турнирной таблице и в прошлом году заняли пятое место в суперлиге. Выше нас только топ-клубы: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов». Уверен, что мы на правильном пути и это не предел.

— С тем же «Ростовом», который в прошлом году оказался выше «Чертаново», в этом году уже сыграли — и должны были забивать несколько мячей...

— В нашей женской команде играют школьницы — девчонки 2005-2006 года. Представляете, в прошлом году они учились в школе! Было непривычно, когда, например, после матча с ЦСКА, на который пришли болельщики с барабанами и флагами, на следующий день ты этих же игроков видишь в школе за партами. Эти девчонки с каждым годом взрослеют и развиваются как спортсменки. Игра команды становится более зрелой, и за счет этого с теми командами, с которыми раньше мы играли вторым номером, сейчас уже действуем с позиции силы.

Игроки женской команды «Чертаново». ФК «Чертаново»

— Женская команда «Чертаново» — клуб суперлиги, который занимает пятое место. Но футболистки все равно воспринимают команду как промежуточный этап и строят карьеру за пределами «Чертаново». Так ли это? Или это индивидуальная история?

— Мы должны объективно смотреть на вещи, чтобы понять: есть клубы в женском футболе с совершенно другими бюджетами, инфраструктурой, аудиторией болельщиков. Не только в России, но и в Европе. Поэтому мы понимаем, что такой переход возможен. Но для меня было удивлением, когда, придя в «Чертаново», я увидел, что девчонки уходили абсолютно в любые клубы. Поэтому у меня было очень четкое убеждение: вы из «Чертаново» должны переходить только наверх, в топ-3 женских клубов. На тот момент их было три. Я надеюсь, с развитием футбола еще появятся. Либо девушки должны уходить в Европу. Сейчас, в силу определенных обстоятельств, переход в Европу почти невозможен, поэтому мы работаем с тем, что есть. Но не хочется, чтобы девчонки уходили в команды, которые не являются ведущими клубами России.

— Возможно ли глобально мечтать о победе в суперлиге?

— Я считаю, да. Мы так говорим: если эти девчонки три года поиграли бы этим составом, они боролись бы за первое место. Но на этих футболисток есть спрос, и, конечно, если мы будем бороться за первое место, их будет намного сложнее удерживать. Но все возможно! Если в женский футбол придут крупные спонсоры и такой появится у команды «Чертаново», то, думаю, вероятность повысится.

— В ЮФЛ «Чертаново» единоличный победитель...

— Мы сидим в кабинете, напротив нас два кубка ЮФЛ — их всего два и было разыграно, оба они сейчас находятся у нас в «Чертаново».

ФК «Чертаново»

— И, по прогнозам, на нынешний сезон женская команда ЮФЛ подобралась очень хорошая...

— Команда неплохая, но стоит отметить, что и другие академии активно развиваются. Если первый турнир ЮФЛ-девушки мы уверенно выиграли, то во втором чемпионате, справедливости ради, в финале ЦСКА уж точно был не слабее нас. Мы надеемся на успех в этом году, но все может быть.

— Женский футбольный клуб «Спартак» появится в ближайшее время? Об этом много говорят, уже тренеров назначают...

— Я так же, как и вы, смотрю новости, вижу, что проходят встречи руководства РФС со «Спартаком». Мы четко понимаем, что появление каждой новой московской команды — это большой стресс для нас. Ведь эти команды пытаются формировать свой состав за счет наших футболисток.

— Понравилось ли вам то, что вы увидели в новом сезоне суперлиги, с точки зрения освещения и подхода руководства лиги? Или есть еще над чем работать?

— Я хочу выразить респект комитету женского футбола в РФС, потому что эти люди действительно желают развивать женский футбол, делать его лучше. Иногда бывают ошибки, иногда не все варианты нам нравятся — с теми же плей-офф. Но все равно мы понимаем: не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому мы всегда стараемся поддержать во всех начинаниях РФС, и я уверен, что через два года женская суперлига будет еще лучше, чем сейчас.