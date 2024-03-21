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ФНЛ-2

21 марта, 17:45

Защитник «Спартака-2» Бозов — о Комбарове: «Он строгий тренер. Если будем себя жалеть, то проявит всю свою ярость»

Защитник «Спартака-2» Никита Бозов поделился мнением о Комбарове
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Защитник «Спартака-2» Никита Бозов в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере команды Дмитрии Комбарове.

«Дмитрий Владимирович недавно начал тренерскую деятельность. Но видно, что он ставит спартаковский футбол: все низом, через контроль мяча, быстрые передачи, взаимодействия. Постоянно просит нас играть так.

Помню, как в детстве подавал ему мячи! Как тренер он строгий. Постоянно говорит нам: «Больше борьбы, не убирайте ноги». На тренировках мы себя не жалеем, и за это он нас хвалит. А если будем жалеть, то Дмитрий Владимирович проявит всю свою ярость. У него все-таки большой опыт за плечами», — сказал Бозов «СЭ».

 
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В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая была расформирована в 2022 году. Главным тренером «Спартака-2» стал экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, ранее возлавлявший «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Зарина Халимхонова

Дмитрий Комбаров
ФК Спартак-2 (Москва)
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