Защитник «Спартака» Бозов — о мечте уехать в Европу: «В Англию хотелось бы — к Моуринью»

Защитник Никита Бозов из молодежной команды «Спартака» в интервью «СЭ» поделился своими мечтами.

«Если говорить о футбольных вещах, то заиграть в РПЛ, потом уехать в Европу... В Англию хотелось бы — к Жозе Моуринью, ха-ха! Если о личном, то все банально: посадить дерево, построить дом и вырастить сына», — сказал Бозов «СЭ».

В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая была расформирована в 2022 году. Главным тренером «Спартака-2» стал экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, ранее возлавлявший «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Зарина Халимхонова