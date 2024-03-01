Алексей Медведев продлил контракт с «Новосибирском»

Генеральный директор «Новосибирска» Алексей Толоконский сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Алексеем Медведевым. Новое соглашение рассчитано до июня 2026 года.

«Очень рад, что сегодня мы продлили контракт с Алексеем Сергеевичем. На мой взгляд, это важное стратегическое решение для клуба и для команды. У нас за плечами уже есть опыт достаточно успешной совместной работы в течение полугода. Алексей Сергеевич проявил себя как интересный и опытный тренер со своими идеями, полной отдачей и трепетным отношением к команде и к городу.

Мы должны смотреть в будущее, поэтому продление срока контракта еще на два года — это важная веха в развитии всего клуба. Теперь и главный тренер сможет увереннее строить планы по комплектованию коллектива и построению всей системы в команде, и я, как руководитель, буду более спокоен и уверен в завтрашнем дне», — сказал Толоконский.

«Новосибирск» выступает во втором дивизионе. По итогам осенней части команда заняла первое место в турнирной таблице.