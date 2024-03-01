Футбол
Вторая Лига
Новости
Группа "Золото" Группа "Серебро" Группа 1.1 Группа 1.2 Группа 2
Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

1 марта, 12:02

Алексей Медведев продлил контракт с «Новосибирском»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Медведев и Алексей Толоконский.
Фото ФК «Новосибирск»

Генеральный директор «Новосибирска» Алексей Толоконский сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Алексеем Медведевым. Новое соглашение рассчитано до июня 2026 года.

«Очень рад, что сегодня мы продлили контракт с Алексеем Сергеевичем. На мой взгляд, это важное стратегическое решение для клуба и для команды. У нас за плечами уже есть опыт достаточно успешной совместной работы в течение полугода. Алексей Сергеевич проявил себя как интересный и опытный тренер со своими идеями, полной отдачей и трепетным отношением к команде и к городу.

Мы должны смотреть в будущее, поэтому продление срока контракта еще на два года — это важная веха в развитии всего клуба. Теперь и главный тренер сможет увереннее строить планы по комплектованию коллектива и построению всей системы в команде, и я, как руководитель, буду более спокоен и уверен в завтрашнем дне», — сказал Толоконский.

«Новосибирск» выступает во втором дивизионе. По итогам осенней части команда заняла первое место в турнирной таблице.

Алексей Медведев
0
Читайте также
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
Биография Александра Шевченко: детство и карьера теннисиста, сменившего Россию на Казахстан
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков заявил, что «Леон Сатурн» не собирается переходить в медиалигу
Новости
RSS RSS
Все новости