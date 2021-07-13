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«Вместо Мальдив». Евсеев показал, как отдыхает

18:00
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram.

45-летний специалист выложил фото с книгой в руках и подписью «Вместо Мальдив».

Евсеев возглавил ярославскую команду, которая будет выступать в новом сезоне в Олимп-ПФЛ, 1 июня.

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Руслан Абушкин все материалы автора

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