«Вместо Мальдив». Евсеев показал, как отдыхает
18:00
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram.
45-летний специалист выложил фото с книгой в руках и подписью «Вместо Мальдив».
Евсеев возглавил ярославскую команду, которая будет выступать в новом сезоне в Олимп-ПФЛ, 1 июня.
Читайте также
Третий русский снайпер после Капризова и Овечкина может быть обменян из «Рейнджерс». И это после лучшего сезона в карьере
9
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю