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МВД завершило расследование первого в РФ уголовного дела о договорном футбольном матче

17:59
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МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между клубами «Чайка» и «Черноморец», прошедшего в 2019 году, сообщает ТАСС.

«Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование первого в России уголовного дела, возбужденного по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования — футбольного матча, который состоялся в мае 2019 года на территории Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги», — сообщает ведомство.

В ходе следствия установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/11885659

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Иван Шитик все материалы автора

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