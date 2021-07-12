МВД завершило расследование первого в РФ уголовного дела о договорном футбольном матче

МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между клубами «Чайка» и «Черноморец», прошедшего в 2019 году, сообщает ТАСС.

«Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование первого в России уголовного дела, возбужденного по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования — футбольного матча, который состоялся в мае 2019 года на территории Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги», — сообщает ведомство.

В ходе следствия установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.