Генеральным директором «Шинника» стал Сергей Кулаков
17:11
Генеральным директором «Шинника» назначен Сергей Кулаков. Последние два года он возглавлял направление массового футбола в Российском футбольном союзе, сообщает пресс-служба клуба.
Также с 2019 года Кулаков был советником генерального директора московского футбольного клуба «Велес».
«Шинник» объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера 1 июня 2021 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из ФНЛ в ПФЛ.
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