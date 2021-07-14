Генеральным директором «Шинника» стал Сергей Кулаков

Генеральным директором «Шинника» назначен Сергей Кулаков. Последние два года он возглавлял направление массового футбола в Российском футбольном союзе, сообщает пресс-служба клуба.

На заседании совета Учредителей Ассоциации «Футбольный клуб «Шинник» принято решение о назначении генеральным директором клуба Сергея Александровича Кулакова. pic.twitter.com/ogumbXSP9i — ФК «Шинник» (@FCShinnik) July 14, 2021

Также с 2019 года Кулаков был советником генерального директора московского футбольного клуба «Велес».

«Шинник» объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера 1 июня 2021 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из ФНЛ в ПФЛ.