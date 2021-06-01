Футбол
ПФЛ
Новости
Группа 1 (Юг) Группа 2 (Запад) Группа 3 (Центр) Группа 4 (Урал-Прив.) Восток
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ПФЛ

Вадим Евсеев возглавил «Шинник»

16:14
Вадим Евсеев. Фото ФК «Шинник».
Вадим Евсеев. Фото ФК «Шинник».
Теги:

Российский тренер Вадим Евсеев подписал контракт с «Шинником», сообщает пресс-служба клуба.

Евсеев сменил на посту главного тренера Юрия Газзаева, под руководством которого команда заняла в Олимп-ФНЛ последнее место. С сезона-2021/22 «Шинник» будет выступать в ПФЛ.

По данным «СЭ», Евсеев заключил соглашение с ярославским клубом до лета 2023 года.

45-летний специалист работал в «Уфе» с марта 2019-го по октябрь 2020 года. Ранее он также возглавлял «Амкар» и «СКА-Хабаровск».

Дополнительная информация:

https://shinnik.com/news/566373/

Читайте также

Турнирная таблица группы В на ЧМ-2021 после поражения Канады от Финляндии
Друзья погибшего после выстрела полицейского рассказали свою версию
В МИД РФ ответили на призыв Чехии не считать ее недружественной страной
Эксклюзивное видео стрельбы у башни Око в Москве в 2017 году

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд