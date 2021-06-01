Вадим Евсеев возглавил «Шинник»

Российский тренер Вадим Евсеев подписал контракт с «Шинником», сообщает пресс-служба клуба.

Евсеев сменил на посту главного тренера Юрия Газзаева, под руководством которого команда заняла в Олимп-ФНЛ последнее место. С сезона-2021/22 «Шинник» будет выступать в ПФЛ.

По данным «СЭ», Евсеев заключил соглашение с ярославским клубом до лета 2023 года.

45-летний специалист работал в «Уфе» с марта 2019-го по октябрь 2020 года. Ранее он также возглавлял «Амкар» и «СКА-Хабаровск».