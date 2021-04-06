Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу над «Коломной» (1:0) в 18-м туре Олимп-ПФЛ.

«Уфф. Первый домашний матч после возобновления чемпионата, — написал Радимов в своем Instagram. — Помните начало сезона? Безобразные матчи, беда в обороне, импотенция в атаке и прочее и прочее. Как итог: после пяти туров — четырнадцатое место. Страшно вспомнить. И тут два варианта: быть конкретным, сильным и взять на себя ответственность — или искать оправдания: ну у нас игроки новые, ну у нас нет наигранных связок, сплошные разброд и шатания. Мне ближе первый путь. Он, конечно, много сложнее и мужественнее. Но от этого — интереснее. И понимаешь — все зависит только от тебя.

Чемпионат возобновился. Не буду делать вид, что все идеально. Пока не все получается. Но сегодня взяли — и забили на 94-й минуте. Потому что «Зенит-2» давно усвоил: пока идут титры — кино не закончилось. Бьемся до финального свистка. Да, кто-то может сказать — играли не с самым грозным соперником, а пафоса-то! Но я вот что скажу. Во-первых, «Коломна» — уж очень колючая и злая команда. А во-вторых — не бывает легких побед. Победа всегда победа!

Недавно для себя определил, что сила — она не только в правде. Она еще в неуязвимости. И мы будем делать все для того, чтобы стать неуязвимыми! А сильные, как известно, волей не колеблются.

Я все это к чему! Я горжусь своими пацанами! Да, мы не всегда тренируемся вместе (кто-то же иногда работает с основой!), у кого-то — травмы, кто-то только после ковида. Но абсолютно точно могу сказать: мужики, мы — команда! Я горжусь, как сегодня на поле вы гнули свою линию в каждом моменте и не уступали ни одного эпизода! И футбольный бог за это отблагодарил! Без преувеличения — такая победа много ценнее громких побед над «Казанкой», «Динамо-Тверь» или «Ленинградцем»! Потому что здесь мы показали характер.

А теперь... Готовимся к «Чите»! Там будет еще сложнее, но уверяю — не менее интересно! И это ли не те самые приключения, которые нам там необходимы, и о которых мы мечтали в межсезонье?

P.S. Традиционное обращение к недоброжелателям. Нас вообще не волнует, что вы о нас думаете. Но на всякий случай: если вдруг разочарованы в нашей сегодняшней игре - не расстраивайтесь, продолжайте дальше работать над собой».

Единственный мяч в концовке игры забил Саба Сазонов.